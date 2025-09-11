Prinzessin Kate trägt besonderen Hosenanzug

Pompöse Kutschfahrt

Den gesamten Tag sollen die US-Gäste das weitläufige Gelände von Windsor Castle nicht verlassen. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung am Grab Elizabeths II., die pompöse Kutschfahrt mit militärischen Geleit, eine Militärzeremonie mit Überflug von Militärmaschinen und ein Staatsbankett. Kate, die als Geheimwaffe des Königs in Sachen Charme gilt, soll immer zugegen sein.