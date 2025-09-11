Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Absolut mustergültig!

Prinzessin Kate trägt besonderen Hosenanzug

Royals
11.09.2025 14:50
Prinzessin Kate auf Besuch bei der Textil-Industrie, wo auch sie familiäre Wurzeln hat.
Prinzessin Kate auf Besuch bei der Textil-Industrie, wo auch sie familiäre Wurzeln hat.(Bild: AP/Arthur Edwards)

Die Prinzessin von Wales (43) zeigte sich am Donnerstagvormittag als wahres Mode-Vorbild: Im perfekt sitzenden Karo-Blazer mit passender Hose besuchte Kate eine Textil-Manufaktur in Suffolk und Kent – elegant, souverän, ganz Royal-Style!

0 Kommentare

Das Outfit hatte dabei eine besondere Botschaft: Das klassische Prince-of-Wales-Muster, das durch ineinander verwobene Streifen entsteht, war eine süße Hommage an ihren Ehemann William (43). Der braucht gerade gute Nerven, weil sein Bruder Harry ebenfalls im Land ist und eine Auftrittstour absolviert. Brüderliches Treffen nach all den Zwistigkeiten ausgeschlossen! 

Modische Liebeserklärung
Auch Prinzessin Kate soll dem einst so vertrauten und geliebten Schwager aus dem Weg gehen. Stattdessen machte sie lieber ihrem Mann eine modische Liebeserklärung und sorgte damit für Gegenschlagzeilen zu Harry. 

Prinzessin Kate (43) elegant im Anzug von Bella Freud: Beim Besuch einer Textil-Manufaktur in ...
Prinzessin Kate (43) elegant im Anzug von Bella Freud: Beim Besuch einer Textil-Manufaktur in Suffolk und Kent setzte sie mit dem „Prince-of-Wales“-Karo ein süßes Zeichen für Ehemann William.(Bild: AFP/CHRIS RADBURN)

Nach seinem 55-Minuten-Tee mit König Charles (76) im Clarence House – dem ersten Gespräch seit 19 Monaten – packt der aber bereits wieder die Koffer und verlässt das Land.

Kate feierte beim Termin „die einzigartige Kreativität und Handwerkskunst“ der britischen Textilindustrie – eine Branche, die auch familiäre Wurzeln hat: Ihr Urgroßvater, Noël Middleton, war Direktor des Textilunternehmens William Lupton & Co. in Leeds.

Lesen Sie auch:
„Da steckt mehr dahinter!“ – Ex-Butler sicher: Harry &amp; William haben ein dunkles Geheimnis
Ex-Butler sicher:
Da ist etwas, das Harry und William verheimlichen!
10.09.2025
„Wichtiger Schritt“
Das musste Prinz Harry dem König versprechen
11.09.2025

Begrüßungskomitee für Donald Trump
Schon nächste Woche stehen weitere Termine für Kate auf dem Programm, die viel Aufsehen erregen werden. Sie wird eine große Rolle beim Besuch von Donald Trump in Großbritannien spielen.

Alle wollen die Prinzessin treffen und ihr die Hand schütteln. Kate gilt als eines der ...
Alle wollen die Prinzessin treffen und ihr die Hand schütteln. Kate gilt als eines der beliebtesten Mitglieder des Königshauses.(Bild: AP/Chris Radburn)

Der US-Präsident und seine Frau Melania sollen am Dienstagabend in Großbritannien eintreffen. Am Mittwoch besucht das Präsidentenpaar dann Schloss Windsor, wo es vom Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate empfangen und von den beiden zu König Charles III. und Königin Camilla (78) geleitet wird.

Pompöse Kutschfahrt
Den gesamten Tag sollen die US-Gäste das weitläufige Gelände von Windsor Castle nicht verlassen. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung am Grab Elizabeths II., die pompöse Kutschfahrt mit militärischen Geleit, eine Militärzeremonie mit Überflug von Militärmaschinen und ein Staatsbankett. Kate, die als Geheimwaffe des Königs in Sachen Charme gilt, soll immer zugegen sein.

Beim Staatsbesuch von Emmanuel Macron und dessen Gattin Brigitte überraschte Kate alle mit einem ...
Beim Staatsbesuch von Emmanuel Macron und dessen Gattin Brigitte überraschte Kate alle mit einem Look von Dior. Wird sie für Donald Trump auf einen US-Designer setzen?(Bild: AFP/GONZALO FUENTES)

Damenprogramm mit Melania
Am Donnerstag absolviert sie sogar ein eigenes Damenprogramm mit First Lady Melania Trump. Die Prinzessin besucht mit ihr Frogmore Gardens, wo die beiden Frauen, die sich die Leidenschaft für Erziehungs- und Kinderförderungsthemen teilen, Mitglieder der Pfadfindergruppe „Squirrels“ treffen. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
184.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
148.503 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
106.410 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1756 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Royals
Absolut mustergültig!
Prinzessin Kate trägt besonderen Hosenanzug
„Wichtiger Schritt“
Das musste Prinz Harry dem König versprechen
Royaler Ideen-Klau?
Prinzessin Amalia kupfert bei Prinzessin Kate ab!
Royale Versöhnung?
Nach 18 Monaten! Harry traf Vater König Charles
Ex-Butler sicher:
Da ist etwas, das Harry und William verheimlichen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf