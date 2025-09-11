Prinzessin Kate trägt besonderen Hosenanzug

Die Prinzessin von Wales (43) zeigte sich am Donnerstagvormittag als wahres Mode-Vorbild: Im perfekt sitzenden Karo-Blazer mit passender Hose besuchte Kate eine Textil-Manufaktur in Suffolk und Kent – elegant, souverän, ganz Royal-Style!
Das Outfit hatte dabei eine besondere Botschaft: Das klassische Prince-of-Wales-Muster, das durch ineinander verwobene Streifen entsteht, war eine süße Hommage an ihren Ehemann William (43). Der braucht gerade gute Nerven, weil sein Bruder Harry ebenfalls im Land ist und eine Auftrittstour absolviert. Brüderliches Treffen nach all den Zwistigkeiten ausgeschlossen!
Modische Liebeserklärung
Auch Prinzessin Kate soll dem einst so vertrauten und geliebten Schwager aus dem Weg gehen. Stattdessen machte sie lieber ihrem Mann eine modische Liebeserklärung und sorgte damit für Gegenschlagzeilen zu Harry.
Nach seinem 55-Minuten-Tee mit König Charles (76) im Clarence House – dem ersten Gespräch seit 19 Monaten – packt der aber bereits wieder die Koffer und verlässt das Land.
Kate feierte beim Termin „die einzigartige Kreativität und Handwerkskunst“ der britischen Textilindustrie – eine Branche, die auch familiäre Wurzeln hat: Ihr Urgroßvater, Noël Middleton, war Direktor des Textilunternehmens William Lupton & Co. in Leeds.
Begrüßungskomitee für Donald Trump
Schon nächste Woche stehen weitere Termine für Kate auf dem Programm, die viel Aufsehen erregen werden. Sie wird eine große Rolle beim Besuch von Donald Trump in Großbritannien spielen.
Der US-Präsident und seine Frau Melania sollen am Dienstagabend in Großbritannien eintreffen. Am Mittwoch besucht das Präsidentenpaar dann Schloss Windsor, wo es vom Thronfolgerpaar Prinz William und Prinzessin Kate empfangen und von den beiden zu König Charles III. und Königin Camilla (78) geleitet wird.
Pompöse Kutschfahrt
Den gesamten Tag sollen die US-Gäste das weitläufige Gelände von Windsor Castle nicht verlassen. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung am Grab Elizabeths II., die pompöse Kutschfahrt mit militärischen Geleit, eine Militärzeremonie mit Überflug von Militärmaschinen und ein Staatsbankett. Kate, die als Geheimwaffe des Königs in Sachen Charme gilt, soll immer zugegen sein.
Damenprogramm mit Melania
Am Donnerstag absolviert sie sogar ein eigenes Damenprogramm mit First Lady Melania Trump. Die Prinzessin besucht mit ihr Frogmore Gardens, wo die beiden Frauen, die sich die Leidenschaft für Erziehungs- und Kinderförderungsthemen teilen, Mitglieder der Pfadfindergruppe „Squirrels“ treffen.
