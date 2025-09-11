Unter Enten-Bildern waren Drogen um 1 Million Euro

Alles war schon fast gelaufen und die Übergabe in trockenen Tüchern, da crashten Cobra-Polizisten in Ansfelden (OÖ) einen großen Drogen-Coup. Zehn Kilo reinstes Kokain, mehr oder weniger gut getarnt durch Enten-Bilder, fielen den Ermittlern in die Hände und auch das Quartett an Händlern und Vermittlern.
Die Polizei konnte im Bereich der Autobahnraststätte Ansfelden Süd vier kroatische und bosnische Staatsbürger im Alter zwischen 40 und 60 Jahren stellen, nachdem Ermittler des Bundeskriminalamts und Drogen-Spezialisten des Landeskriminalamts OÖ über Wochen alles geplant hatten. Der Zugriff erfolgte letztlich durch Beamte des Spezialkommandos Cobra.
Mit Zug und Auto angereist
Die Ermittlungen ergaben, dass zwei der Verdächtigen per Bahn von Hamburg zum Hauptbahnhof Linz anreisten, wo sie sich mit einem weiteren involvierten Vermittler, welcher mit dem Auto aus Bosnien-Herzegowina anreiste, trafen. Derweilen wartete der Kurier mit der zum Verkauf stehenden Ware, welche dieser im Vorfeld von Slowenien nach Österreich schmuggelte, bereits in Ansfelden, um diese dort an die Vermittler zu übergeben.
Die Professionalität der Gruppe wird auch dadurch unterstrichen, dass es sich bei zwei der acht mitgeführten Handys um sogenannte, vorwiegend von kriminellen Banden verwendete, Krypto-Mobiltelefone handelte.
Alle haben schon lange Vorstrafenlisten
Sämtliche Festgenommene weisen in verschiedenen europäischen Ländern eine kriminelle Vorgeschichte und gerichtliche Verurteilungen, teils schon wegen Drogenhandels, auf. Gegen einen Festgenommenen bestand zudem seitens Deutschlands ein Europäischer Haftbefehl wegen der Beteiligung an Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser.
Vom Landesgericht Linz wurden ein zur Ausführung der Tat verwendeter Mercedes C400 sowie Bargeld und Drogen beschlagnahmt. Der Wert der sichergestellten Drogen beträgt etwa eine Million Euro, alle Dealer, Käufer und Vermittler sitzen in Linz in Haft.
