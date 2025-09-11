Unter Enten-Bildern waren Drogen um 1 Million Euro

Mit Zug und Auto angereist

Die Ermittlungen ergaben, dass zwei der Verdächtigen per Bahn von Hamburg zum Hauptbahnhof Linz anreisten, wo sie sich mit einem weiteren involvierten Vermittler, welcher mit dem Auto aus Bosnien-Herzegowina anreiste, trafen. Derweilen wartete der Kurier mit der zum Verkauf stehenden Ware, welche dieser im Vorfeld von Slowenien nach Österreich schmuggelte, bereits in Ansfelden, um diese dort an die Vermittler zu übergeben.