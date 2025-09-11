Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Übergabe flog auf

Unter Enten-Bildern waren Drogen um 1 Million Euro

Oberösterreich
11.09.2025 15:11
Jeweils ein Kilo Drogen waren in den Enten-Paketen versteckt
Jeweils ein Kilo Drogen waren in den Enten-Paketen versteckt(Bild: LPD OÖ)

Alles war schon fast gelaufen und die Übergabe in trockenen Tüchern, da crashten Cobra-Polizisten in Ansfelden (OÖ) einen großen Drogen-Coup. Zehn Kilo reinstes Kokain, mehr oder weniger gut getarnt durch Enten-Bilder, fielen den Ermittlern in die Hände und auch das Quartett an Händlern und Vermittlern.

0 Kommentare

Die Polizei konnte im Bereich der Autobahnraststätte Ansfelden Süd vier kroatische und bosnische Staatsbürger im Alter zwischen 40 und 60 Jahren stellen, nachdem Ermittler des Bundeskriminalamts und Drogen-Spezialisten des Landeskriminalamts OÖ über Wochen alles geplant hatten. Der Zugriff erfolgte letztlich durch Beamte des Spezialkommandos Cobra.

Mit Zug und Auto angereist
Die Ermittlungen ergaben, dass zwei der Verdächtigen per Bahn von Hamburg zum Hauptbahnhof Linz anreisten, wo sie sich mit einem weiteren involvierten Vermittler, welcher mit dem Auto aus Bosnien-Herzegowina anreiste, trafen. Derweilen wartete der Kurier mit der zum Verkauf stehenden Ware, welche dieser im Vorfeld von Slowenien nach Österreich schmuggelte, bereits in Ansfelden, um diese dort an die Vermittler zu übergeben.

Die Professionalität der Gruppe wird auch dadurch unterstrichen, dass es sich bei zwei der acht mitgeführten Handys um sogenannte, vorwiegend von kriminellen Banden verwendete, Krypto-Mobiltelefone handelte.

Lesen Sie auch:
Den Verlust Tausender Fische beklagt man an der Krems bei Ansfelden – wieder einmal. 
Tausende Fische tot
Zum vierten Mal fiel Fluss heuer schon trocken
11.09.2025

Alle haben schon lange Vorstrafenlisten
Sämtliche Festgenommene weisen in verschiedenen europäischen Ländern eine kriminelle Vorgeschichte und gerichtliche Verurteilungen, teils schon wegen Drogenhandels, auf. Gegen einen Festgenommenen bestand zudem seitens Deutschlands ein Europäischer Haftbefehl wegen der Beteiligung an Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser. 

Vom Landesgericht Linz wurden ein zur Ausführung der Tat verwendeter Mercedes C400 sowie Bargeld und Drogen beschlagnahmt. Der Wert der sichergestellten Drogen beträgt etwa eine Million Euro, alle Dealer, Käufer und Vermittler sitzen in Linz in Haft.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
184.671 mal gelesen
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
148.503 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
106.410 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1756 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1348 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Mehr Oberösterreich
Bei OÖ-Wahl 2027
Diese Politik-Gegner wollen selbst in die Politik
Das Leben is a Fest!
Wiener Kaiser Wiesn empfängt die Bundesländer
Übergabe flog auf
Unter Enten-Bildern waren Drogen um 1 Million Euro
Tausende Fische tot
Zum vierten Mal fiel Fluss heuer schon trocken
Mit 230 km/h geflohen
Prozess gegen Raser: „Seine Waffe war ein 3er-BMW“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf