108 Millionen! Sie sind die Rauswurf-Kaiser

Angebote aus der Wüste

Der vor einigen Jahren noch zur Creme de la Creme der Welttrainer zählte - und derzeit vermutlich nur noch das Geld zählt. Der exzentrische Portugiese (wurde erst kürzlich bei Fenerbahçe Istanbul entlassen) kassierte für alle vorzeitigen Vertragsauflösungen insgesamt rund 108 Millionen Euro. Das Aus bei den Türken soll ihm 15 Millionen einbringen, wesentlich mehr streifte er für den Rauswurf bei anderen Stationen ein: Laut der spanischen Zeitung „As“ führt Chelsea das „Jose-Ranking“ mit 30,5 Millionen Euro an, gefolgt von Real Madrid (19,7) und Tottenham (17,4 Mio.).