Europäische Zentralbank verlängert Zinspause

Trotz Zollstreits heuer mehr Wachstum

Sorgen bereitet der EZB, dass die Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle auf die Wirtschaft im Währungsraum noch nicht absehbar sind. Trotz der erhöhten US-Zölle erweise sich die Wirtschaft in der Eurozone robuster als erwartet. Mit dem Zollabkommen zwischen Brüssel und Washington ist das Schreckensszenario einer Eskalation im Handelsstreit mit Gegenzöllen und einem Schock für die Wirtschaft in Europa ausgeblieben. Auch die Effekte des großen Wachstumspakets der deutschen Regierung sind noch nicht klar, wurde betont.