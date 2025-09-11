„Spaß mit dem Ball – und nur eine Stunde am Handy“

„Liebe Eltern, setzt klare Regeln“, redete Rangnick Klartext - hier sieht der Teamchef vor allem das Smartphone gelinde gesagt als problematisch an. „In meinen Augen sollte man das maximal eine Stunde pro Tag - und dann sinnvoll – nützen. Am besten aber noch weniger“, skizzierte Rangnick seinen Alltag, als er selbst um die zehn Jahre alt war. „Gott sei Dank hat es diese Dinger (Anm. Smartphones) damals nicht gegeben. Ich war stundenlang am Fußballplatz, bin erst nach Hause, wenn es dunkel war. Handys haben natürlich auch ihre Vorteile, aber das Suchtpotenzial ist gefährlich! Wenn ihr mehr Zeit damit verbringt als auf dem Platz, könnt ihr eure Fußballkarrieren gleich vergessen“, zeichnete Rangnick ein sehr klares Bild.