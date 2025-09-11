So geht es Nicole Eggert nach zweiter Mastektomie

Schauspielerin Nicole Eggert (53), bekannt aus der Kultserie „Baywatch“, hat nach ihrer zweiten Mastektomie ein ermutigendes Gesundheitsupdate gegeben.
In einem Interview mit der „New York Post“ sprach Eggert offen über ihre Erfahrungen seit der Brustkrebsdiagnose und zeigte sich erleichtert: „Ich fühle mich wirklich gut. Ich habe meine zweite Mastektomie und eine Rekonstruktion hinter mir, und meine Pathologieberichte sind sauber.“
Mit einem Lächeln fügte sie hinzu, auch positive Seiten gefunden zu haben: „Mein Arzt hat mir die süßesten kleinen Brüste gemacht. Ich bin gesund – und glücklich.“
Mittlerweile sind ihre Haare zurückgekehrt – während der schweren Zeit dokumentierte Eggert jedoch auch ganz offen ihren Weg, als sie kahl war:
Beschwerden zuerst für etwas anderes gehalten
Eggert hatte ihre Erkrankung im Januar 2024 erstmals öffentlich gemacht. Bei ihr war ein Brustkrebs im Stadium 2 (cribriformes Karzinom) diagnostiziert worden.
Erste Symptome traten bereits im Dezember 2023 auf, als sie starke Schmerzen und schließlich einen tastbaren Knoten in der Brust bemerkte. Zunächst hatte sie die Beschwerden für Folgen der Menopause gehalten.
Schwierigkeiten beim Zugang zu ärztlichen Untersuchungen hätten die Diagnose zusätzlich verzögert.
Dankbar und optimistisch
Eggert, die sich in den 1990er-Jahren als Rettungsschwimmerin Summer Quinn in „Baywatch“ international einen Namen machte, ist Mutter von zwei Töchtern: Dilyn (27) und Keegan (14).
Trotz der belastenden Monate blickt Eggert nun mit Optimismus nach vorn: Ihre medizinischen Befunde sind gut, und sie betont, wie dankbar sie für ihre Gesundheit sei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.