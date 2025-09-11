Vorteilswelt
„Baywatch“-Star

So geht es Nicole Eggert nach zweiter Mastektomie

Society International
11.09.2025 16:00
Nicole Eggert im April bei einem Event – jetzt verriet sie, wie es ihr nach der zweiten ...
Nicole Eggert im April bei einem Event – jetzt verriet sie, wie es ihr nach der zweiten Mastektomie geht.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Leon Bennett)

Schauspielerin Nicole Eggert (53), bekannt aus der Kultserie „Baywatch“, hat nach ihrer zweiten Mastektomie ein ermutigendes Gesundheitsupdate gegeben.

In einem Interview mit der „New York Post“ sprach Eggert offen über ihre Erfahrungen seit der Brustkrebsdiagnose und zeigte sich erleichtert: „Ich fühle mich wirklich gut. Ich habe meine zweite Mastektomie und eine Rekonstruktion hinter mir, und meine Pathologieberichte sind sauber.“

Mit einem Lächeln fügte sie hinzu, auch positive Seiten gefunden zu haben: „Mein Arzt hat mir die süßesten kleinen Brüste gemacht. Ich bin gesund – und glücklich.“

Mittlerweile sind ihre Haare zurückgekehrt – während der schweren Zeit dokumentierte Eggert jedoch auch ganz offen ihren Weg, als sie kahl war:

Beschwerden zuerst für etwas anderes gehalten
Eggert hatte ihre Erkrankung im Januar 2024 erstmals öffentlich gemacht. Bei ihr war ein Brustkrebs im Stadium 2 (cribriformes Karzinom) diagnostiziert worden.

Erste Symptome traten bereits im Dezember 2023 auf, als sie starke Schmerzen und schließlich einen tastbaren Knoten in der Brust bemerkte. Zunächst hatte sie die Beschwerden für Folgen der Menopause gehalten.

Schwierigkeiten beim Zugang zu ärztlichen Untersuchungen hätten die Diagnose zusätzlich verzögert.

Nicole Eggert hat sich vorsorglich alle Haare abrasiert.
Brustkrebs:
„Baywatch“-Star Nicole Eggert rasiert sich Kopf
15.03.2024
Neuer Schock!
Nicole Eggert: Der Krebs hat sich ausgebreitet
02.02.2024

Dankbar und optimistisch
Eggert, die sich in den 1990er-Jahren als Rettungsschwimmerin Summer Quinn in „Baywatch“ international einen Namen machte, ist Mutter von zwei Töchtern: Dilyn (27) und Keegan (14).

Trotz der belastenden Monate blickt Eggert nun mit Optimismus nach vorn: Ihre medizinischen Befunde sind gut, und sie betont, wie dankbar sie für ihre Gesundheit sei.

