Neue Anklage trifft erstmals auch Frau Benko

Teure Uhren in Sicherheit gebracht?

Konkret geht es um elf wertvolle Herrenarmbanduhren (Gesamtwert: 250.000 Euro) sowie 120.000 Euro an Bargeld, die von den Fahndern im Zuge einer Hausdurchsuchung bei Verwandten von Benkos Frau im Tiroler Pfunds sichergestellt werden konnten. Benkos Ehefrau Nathalie soll den Tresor, wie berichtet, im März 2024 anschaffen und aufstellen haben lassen. Ihr mann erklärte später in Einvernahmen, er habe bereits am Weihnachtsabend 2021 seinen beiden Söhnen die Manschettenknöpfe und Luxus-Zeitmesser geschenkt. Die exklusiven Wertgegenstände gehörten also schon seit Jahren nicht mehr ihm.