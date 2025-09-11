Vorteilswelt
Niedliches Tattoo

Scarlett Johansson hat ein Lämmchen am Rücken

Society International
11.09.2025 15:00
Die Schauspielerin machte in Toronto ihren Rücken zum Star am Red Carpet. Denn darauf gab es ...
Die Schauspielerin machte in Toronto ihren Rücken zum Star am Red Carpet. Denn darauf gab es einiges zu entdecken!

Scarlett Johansson (40) lässt die Blitzlichter tanzen – und diesmal nicht nur wegen ihres neuen Films „Eleanor The Great“. Beim Toronto Film Festival zeigte die Hollywood-Ikone, was sonst nur Insider kennen: ihre Tätowierungen am Rücken. 

Als die „Black Widow“-Schönheit im champagnerfarbenen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt über den Teppich schwebte, stockte selbst den Fotografen der Atem. Denn zwischen Schulterblättern und Taille blitzte plötzlich ein XL-Tattoo hervor: ein niedliches, ruhendes Lamm, umrankt von Rosen – mystisch, sexy, absolut unerwartet.

Rosenblüten ranken sich über den Rücken der Schauspielerin, da ist aber noch etwas anderes.
Rosenblüten ranken sich über den Rücken der Schauspielerin, da ist aber noch etwas anderes.
Wenn man genau hinschaut, erkennt man das Lämmchen am Rücken der Schauspielerin.
Wenn man genau hinschaut, erkennt man das Lämmchen am Rücken der Schauspielerin.

Echte Tattoo-Queen!
Und das ist längst nicht alles! Johansson ist eine echte Tattoo-Queen – mindestens neun Motive zieren ihre Haut. Darunter ein Marvel-Armband mit Thors Hammer am Handgelenk, ein Avengers-Logo am Oberarm, eine riesige Eule unter der Brust, ein Hufeisen an den Rippen und sogar zwei verschlungene Ringe am Knöchel.

Besonders auffällig: ein farbiger Sonnenaufgang am Unterarm. Johansson selbst verriet nur so viel: „Es macht mich glücklich.“ Den wahren Grund behält sie für sich – ganz Hollywood liebt dieses Rätselraten!

Johansson soll neun Tattoos habe, die aber nicht immer ersichtlich sind.
Johansson soll neun Tattoos habe, die aber nicht immer ersichtlich sind.

Doch was bedeutet das Rosen-Lamm-Kunstwerk? Eine Hommage an Tochter Rose (11)? Ein Symbol für die Balance zwischen Stärke und Sanftmut? Vielleicht beides. Sicher ist: Scarlett trägt ihre Geschichten auf der Haut – und macht jedes Tattoo zur Schlagzeile.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
