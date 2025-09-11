Scarlett Johansson hat ein Lämmchen am Rücken

Scarlett Johansson (40) lässt die Blitzlichter tanzen – und diesmal nicht nur wegen ihres neuen Films „Eleanor The Great“. Beim Toronto Film Festival zeigte die Hollywood-Ikone, was sonst nur Insider kennen: ihre Tätowierungen am Rücken.
Als die „Black Widow“-Schönheit im champagnerfarbenen Kleid mit tiefem Rückenausschnitt über den Teppich schwebte, stockte selbst den Fotografen der Atem. Denn zwischen Schulterblättern und Taille blitzte plötzlich ein XL-Tattoo hervor: ein niedliches, ruhendes Lamm, umrankt von Rosen – mystisch, sexy, absolut unerwartet.
Echte Tattoo-Queen!
Und das ist längst nicht alles! Johansson ist eine echte Tattoo-Queen – mindestens neun Motive zieren ihre Haut. Darunter ein Marvel-Armband mit Thors Hammer am Handgelenk, ein Avengers-Logo am Oberarm, eine riesige Eule unter der Brust, ein Hufeisen an den Rippen und sogar zwei verschlungene Ringe am Knöchel.
Besonders auffällig: ein farbiger Sonnenaufgang am Unterarm. Johansson selbst verriet nur so viel: „Es macht mich glücklich.“ Den wahren Grund behält sie für sich – ganz Hollywood liebt dieses Rätselraten!
Doch was bedeutet das Rosen-Lamm-Kunstwerk? Eine Hommage an Tochter Rose (11)? Ein Symbol für die Balance zwischen Stärke und Sanftmut? Vielleicht beides. Sicher ist: Scarlett trägt ihre Geschichten auf der Haut – und macht jedes Tattoo zur Schlagzeile.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.