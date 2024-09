Polestar 3: Viel mehr, als sein Name verspricht

Polestar, Volvos dynamische Tochter (oder Schwester, da legt man sich in Schweden nicht so fest, jedenfalls ist China-Konzern Geely die Mutter), launcht zwei neue, sportliche Elektro-SUVs. Neben dem hier beschriebenen Polestar 3 auch den Polestar 4. Obwohl beide fast gleich groß sind, gehört der eine zum D-, der andere eine Klasse höher zum E-Segment, also in die Oberklasse.