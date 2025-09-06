Abschlussübung: 200 Soldaten im urbanen Umfeld

Die Abschlussübung der Grundwehrdiener wird in den Räumen Spittal und Villach Land (vor allem Arnoldstein) abgehalten. Zum Einsatz kommen mehrere Heeres-Laster, Kleinfahrzeuge, gebirgsbewegliche Universalgeländefahrzeuge „BVS10 Hägglunds“ sowie Duellsimulatoren, um den Einsatz besser darstellen zu können.

„Mehrere Evaluierungsteams begleiten die übende Truppenkörper rund um die Uhr. Außerdem werden Knallmunition und Knallkörper eingesetzt.“