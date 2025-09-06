Vorteilswelt
Am Montag

Abschlussübung: 200 Soldaten im urbanen Umfeld

Kärnten
06.09.2025 14:00
Soldaten und „Hägglunds“- Panzer rücken zur Übung aus. Knallmunition und Knallkörper werden ...
Soldaten und „Hägglunds“- Panzer rücken zur Übung aus. Knallmunition und Knallkörper werden verwendet.(Bild: Daniel Trippolt/Bundesheer)

Insgesamt 200 Grundwehrdiner rücken am Montag zur großen Abschlussübung nach Oberkärnten aus, wo sie fünf Tage lang ihr Erlerntes „im Feld“ umsetzten.

0 Kommentare

Der Übungsbefehl lautet „Kampf in urbanem Umfeld“: „Dabei wird in verbauten Gebieten geübt, um die Ausbildung für die Vorbereitung zum Einsatzsoldaten zu festigen und den Soldaten die Möglichkeit zu geben, in Kommandantenfunktionen Verantwortung zu übernehmen“, heißt es seitens des Militärkommandos Kärnten.

„Dazu wird das Vorhaben begleitend evaluiert und überprüft, um aus dem Ablauf Verbesserungen abzuleiten und die gezeigte Leistung zu reflektieren.“

An der Großübung nehmen somit nicht nur 200 Grundwehrdiener aus dem Einrückungstermin April teil, sondern auch Berufssoldaten des Spittaler Hochgebirgsjägerbataillons 26 sowie Milizangehörige und Militärpolizisten.

Am Montag findet die große Abschlussübung statt.
Am Montag findet die große Abschlussübung statt.(Bild: HBF/Daniel TRIPPOLT)

Die Abschlussübung der Grundwehrdiener wird in den Räumen Spittal und Villach Land (vor allem Arnoldstein) abgehalten. Zum Einsatz kommen mehrere Heeres-Laster, Kleinfahrzeuge, gebirgsbewegliche Universalgeländefahrzeuge „BVS10 Hägglunds“ sowie Duellsimulatoren, um den Einsatz besser darstellen zu können.

„Mehrere Evaluierungsteams begleiten die übende Truppenkörper rund um die Uhr. Außerdem werden Knallmunition und Knallkörper eingesetzt.“

Kärnten

