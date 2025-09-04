Vom Football-Feld auf die große Opernbühne

Wie der Vater war Trevor Haumschilt-Rocha für Football prädestiniert, mit 13 bereits 1,75 groß – und spielte in der Highschoolzeit. Aber er sang auch, zuerst im Kinderchor, liebte die Proben, schützte aber Unwohlsein vor, sobald es zum Auftritt ging. Die Scheu vor dem Publikum verlor er, als er seiner Schwester in die Musicalschule folgte. Jetzt traute er sich – und als einmal sein Mikro nicht an war, er aber trotzdem mit seiner großen Stimme beeindruckte, kam die Idee zum Gesangsstudium.