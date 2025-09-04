Vorteilswelt
Haumschilt-Rocha

Vom Football-Feld auf die große Opernbühne

Kultur
05.09.2025 14:45
Seit 2024/25 im Opernstudio der Volksoper: Trevor Haumschilt-Rocha ist in dieser Saison u. a. in ...
Seit 2024/25 im Opernstudio der Volksoper: Trevor Haumschilt-Rocha ist in dieser Saison u. a. in Ullmanns „Kaiserrequiem“ und als Graf in Mozarts „Figaro“ zu erleben.(Bild: Markus Tschepp)

Der junge US-Bariton Trevor Haumschilt-Rocha ist einer der aufgehenden Sterne am Klassik-Himmel. In der aktuellen Saison startet er in Salzburg und Wien durch.

0 Kommentare

Football oder Oper? Diese Entscheidung musste der 26-jährige Fast-zwei-Meter-Mann aus San Diego treffen, erzählte er kürzlich in Salzburg. Hier war er im Young Singers Project der Festspiele, trat in „Macbeth“ auf, ließ im „Andrea Chénier“ aufhorchen.

Wie der Vater war Trevor Haumschilt-Rocha für Football prädestiniert, mit 13 bereits 1,75 groß – und spielte in der Highschoolzeit. Aber er sang auch, zuerst im Kinderchor, liebte die Proben, schützte aber Unwohlsein vor, sobald es zum Auftritt ging. Die Scheu vor dem Publikum verlor er, als er seiner Schwester in die Musicalschule folgte. Jetzt traute er sich – und als einmal sein Mikro nicht an war, er aber trotzdem mit seiner großen Stimme beeindruckte, kam die Idee zum Gesangsstudium.

Trevor Haumschilt-Rocha

  • 1999 geboren in San Diego (USA)
  • Master of Music, The Juilliard School 2024 
  • Erster Aufritt mit 12 Jahren in „Singin‘ in the Rain“: „Die Erfahrung hat etwas in mir entfacht.“
  • Lieblingsrollen? Edna in „Hairspray“, Graf Almaviva in „Le nozze di Figaro“ – und Shrek (das Musical) – denn er zeigt, dass Anderssein etwas ist, das man feiern sollte.

Als er 17 war, starb sein Vater an einem Hirntumor. Statt für drohende Sportverletzungen als Football-Verteidiger entschied er sich fürs Singen. Haumschilt-Rocha blieb und studierte in San Diego, um seiner Schwester und seiner Mutter, einer Mexikanerin, von der den zweiten Namen Rocha hat, nahe zu sein.

Schließlich nahm ihn die berühmte New Yorker Juilliard School an. Dort entdeckten ihn Volksoperndirektorin Lotte de Beer und Opernstudioleiter Maurice Lenhard – und überraschten ihn: Statt zu singen, musste er zunächst einen Geschäftsmann vorspielen, der sich in eine Katze verwandelt. Die Übung gelang. Jetzt ist Trevor Haumschilt-Rocha im Opernstudio und bald als Morales in „Carmen“ zu hören.

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
