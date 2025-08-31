105. Ausgabe ist Geschichte: die „Krone“-Bilanz

Schöne alte Hüte: Händels „Giulio Cesare“, dreieinhalb Stunden lang von Regisseur Dmitri Tcherniakov im Betonbunker versteckt, spaltete die Gemüter. Die musikalische Seite unter Emmanuelle Haïm gelang dagegen unbestritten gut. Als sichere Erfolgsbank gastierte Rameaus „Castor et Pollux“ und wie schon in Paris lag das Publikum dabei Teodor Currenztis zu Füßen. Nicht neu, sondern wiederaufgenommen war Verdis „Macbeth“ mit Asmik Grigorian, Vladislav Sulimsky und Philippe Jordan der rundeste Opernabend.