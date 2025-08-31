Ohne engagierte Lehrer gibt es keine Zukunft

Schulstart unter schlechtem Stern

Der Schulstart steht ein weiteres Jahr in Folge aber dennoch unter keinem guten Stern. Wie berichtet fehlen in 22 Volksschulklassen die klassenführenden Lehrer. Viele Direktionsposten sind vakant, für etliche Schulen gibt es nicht einmal Bewerber. Und drei Viertel aller Pflichtschulen haben bis heute keinen Schulsozialarbeiter. Dennoch stehen Tausende Lehrer ab Montag vor der Tafel – für die Zukunft der Kinder. Der Großteil von ihnen brennt für den Job, ist engagiert und will den Heranwachsenden eine gute Zukunft bieten. Sie alle sind unsere Wiener der Woche.