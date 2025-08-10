Unsere „Kavallerie“ im Großstadtdschungel

Marktamt mit tausenden Kontrollen jährlich

Ist die Beschwerde berechtigt, rücken die Mitarbeiter in ihren roten Westen – oft gemeinsam mit der Exekutive – an und beenden sogleich den Spuk. Auch das Wiener Marktamt (4000-8090 bzw. (post@ma59.wien.gv.at) kümmert sich um die Anliegen der Bevölkerung. Es wird nicht nur nach Hinweisen tätig und zieht z. B. Lieferanten aus dem Verkehr, die vergammelten Fisch anliefern. Die MA 59 wird regelmäßig von sich aus tätig. Unlängst wurden Dutzende Eissalons überprüft und die Eissorten im Lebensmittellabor untersucht. Ergebnis: alles top! Dank unserer Wiener der Woche.