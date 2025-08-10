Vorteilswelt
Unsere „Kavallerie“ im Großstadtdschungel

Wien
10.08.2025 11:00
Marktamt und Gruppe Sofortmaßnahmen sorgen für die Sicherheit der Wiener
Unsere Wiener der Woche sind die Gruppe Sofortmaßnahmen und das Marktamt 

Illegale Schönheitskliniken, Teigtascherln aus dem Hinterhof, blutverschmierte Leichentücher in der Auslage eines Geschäfts, im Donaukanal versenkte Einkaufswagerln oder Elendsquartiere in Abrisshäusern: Großstädte haben mit vielfältigen Problemen zu kämpfen. Zum Glück gibt es in Wien eigene Stellen, die akut einschreiten, bevor die Lage eskaliert.

Hinweise der Wiener wird nachgegangen
Da wäre neben der Polizei einmal die Gruppe Sofortmaßnahmen rund um Walter Hillerer. Das ist die schnelle Eingreiftruppe der Magistratsdirektion, unsere „Kavallerie“ quasi. Jeder Bürger kann bei ihr rund um Missstände einmelden: 4000-75222 oder sofortmassnahmen@post. wien.gv.at.

Marktamt mit tausenden Kontrollen jährlich
Ist die Beschwerde berechtigt, rücken die Mitarbeiter in ihren roten Westen – oft gemeinsam mit der Exekutive – an und beenden sogleich den Spuk. Auch das Wiener Marktamt (4000-8090 bzw. (post@ma59.wien.gv.at) kümmert sich um die Anliegen der Bevölkerung. Es wird nicht nur nach Hinweisen tätig und zieht z. B. Lieferanten aus dem Verkehr, die vergammelten Fisch anliefern. Die MA 59 wird regelmäßig von sich aus tätig. Unlängst wurden Dutzende Eissalons überprüft und die Eissorten im Lebensmittellabor untersucht. Ergebnis: alles top! Dank unserer Wiener der Woche.

Alexander Schönherr
Wien
