Kinder als mutige Reporter im Wiener Rathaus

Bestens vorbereitet und „ohne Genierer“

Sogar eine eigene, fälschungssichere Kinderstadtwährung war in Wienopolis im Umlauf. Einige Kinder entschieden sich für den Beruf des Journalisten und hatten die Möglichkeit, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) direkt in seinem Büro alle Fragen zu stellen. Bewaffnet mit Notizblock, Mikrofon und Kamera machten sich die Wienopolis-Reporter ans Werk. „Wie wird man eigentlich Bürgermeister?“, war ebenso eine Frage, wie welche drei Dinge Ludwig auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Die Antwort: Drei Bücher. Was sein Lieblingsplatz in Wien sei? Da gebe es viele, von der Alten Donau bis zur City.