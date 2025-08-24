Kinder als mutige Reporter im Wiener Rathaus

Wie wird man eigentlich Bürgermeister? Und essen Sie lieber Pommes oder Pizza? Das und mehr fragten fleißige Nachwuchsreporter Stadtchef Michael Ludwig im Wiener Rathaus – und zeigten sich dabei den Anforderungen des Berufs gewachsen wie Profis.
Zuhören, hinschauen und die richtigen, wenn auch unangenehmen Fragen stellen – das sind nur einige Aufgaben, die der Beruf des Journalisten beinhaltet. Und im Rahmen der Kinderstadt Wienopolis im Wiener Rathaus stellten sich einige junge Nachwuchsreporter diese Woche genau dem. Dort galt es nicht nur eine eigene Zeitung zu gestalten und befüllen, sondern auch täglich einen neuen Bürgermeister zu wählen samt zentraler Stadtregierung. Verschiedene Berufe wurden besetzt, ebenso wie Ehrenämter und Freizeitmöglichkeiten.
Bestens vorbereitet und „ohne Genierer“
Sogar eine eigene, fälschungssichere Kinderstadtwährung war in Wienopolis im Umlauf. Einige Kinder entschieden sich für den Beruf des Journalisten und hatten die Möglichkeit, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) direkt in seinem Büro alle Fragen zu stellen. Bewaffnet mit Notizblock, Mikrofon und Kamera machten sich die Wienopolis-Reporter ans Werk. „Wie wird man eigentlich Bürgermeister?“, war ebenso eine Frage, wie welche drei Dinge Ludwig auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Die Antwort: Drei Bücher. Was sein Lieblingsplatz in Wien sei? Da gebe es viele, von der Alten Donau bis zur City.
Die Mini-Journalisten waren top-informiert, stellten auch Fragen zum Eurovision Song Contest. Zudem wollten sie wissen: Pizza oder Pommes? (Pizza) Essen oder Kochen? (Essen) Geister- oder Hochschaubahn? (Geisterbahn) Keine Angst, vor „unangenehmen“ Fragen. Ludwig lobte: „Die Kinder waren bestens vorbereitet und ihre Fragen haben gezeigt, dass sie sich wirklich für ihre Stadt interessieren.“ Und wer weiß, vielleicht lesen Sie, liebe Leser, in einigen Jahren in Ihrer „Krone“ spannende Artikel von genau diesen Kindern.
