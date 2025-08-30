Biker rollen an: Großeinsatz für Kärntner Polizei

In drei Tagen ist es so weit: Zum mittlerweile 27. Mal geht kommende Woche am Faaker See die European Bike Week über die Bühne. Eine große Herausforderung für die Sicherheitskräfte – und alle Verkehrsteilnehmer.
Die Vorbereitungen rund um den Faaker See laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren, und schon jetzt sind in und rund um Villach zahlreiche Motorräder mit ausländischen Kennzeichen zu erspähen – und zu hören. Rund 100.000 Biker und Besucher werden auch heuer wieder aus allen Himmelsrichtungen zur alljährlichen European Bike Week anrollen – um ihre Zweiräder zu präsentieren, mit Gleichgesinnten Party zu machen und sich bei den 150 Ausstellern „aufzurüsten“.
Event-Premiere: Erstmals werden die schönsten Custombikes am Freitag, dem 5. September, ab 13.30 Uhr auf dem Hauptplatz in Villach präsentiert. Der absolute Höhepunkt ist natürlich wieder die große Bikerparade, die Samstag ab ca. 12:15 Uhr durch die Draustadt führt. Eine Riesenherausforderung für die Veranstalter – aber auch für die heimischen Ordnungs- und Sicherheitskräfte. Schon seit Wochen laufen bei der Polizei diesbezügliche Vorbereitungen. Im Auftrag der allgemeinen Sicherheit.
So wird es im Rahmen der Bike Week auch gezielte Kontrollen geben. Die mit den Schwerpunkten: Geschwindigkeit, Helmpflicht, Alkohol und Drogen am Steuer bzw. Lenker, technische Überprüfungen, Lärmkontrollen sowie Halte- und Parkverbote. Aber nicht nur auf den Straßen, auch am Festivalgelände wird die Exekutive im Einsatz sein – uniformiert, wie auch in zivil. Denn Großveranstaltungen wie das Harley Treffen üben auch große Anziehungskraft auf Kriminelle aus. Von Drogendealern bis hin zu dreisten Langfingern.
Wie auch in den Vorjahren wird der Verkehr während der Bike Week im Einbahnsystem gegen den Uhrzeigersinn rund um den Faaker See geführt. Und: Erstmals gilt die Regelung auch für Radfahrer! Entgegen der Einbahn darf der Drahtesel nur geschoben werden.
Zudem werden die Faaker Seeufer-Landesstraße (L 53) und die Faaker See Straße (B 84) rund um den Faaker See von Dienstag, 2. September, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 7. September, 12:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
Ausgenommen sind:
Die Parade startet am Samstag um 12:00 Uhr. Aufstellung ist ab 10:00 Uhr auf der Rosental Straße (B 85) beim Kreisverkehr Pogöriach. Die Route führt über den Villacher Hauptplatz, rund um den Ossiacher See und zurück nach Faak am See. Während der Parade gelten auf allen betroffenen Straßen Fahrverbote für Autos. Auch Ab- und Auffahrten der A10 (Villach-Ossiacher See) und der A2 (Wernberg) sind zeitweise gesperrt.
Parkmöglichkeiten
Achtung: Der Großparkplatz in Ledenitzen (Schiestl-Kreuzung) steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung!
