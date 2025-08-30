Vorteilswelt
Kontrollen und Sperren

Biker rollen an: Großeinsatz für Kärntner Polizei

Kärnten
30.08.2025 06:00
(Bild: LPD Kaernten)

In drei Tagen ist es so weit: Zum mittlerweile 27. Mal geht kommende Woche am Faaker See die European Bike Week über die Bühne. Eine große Herausforderung für die Sicherheitskräfte – und alle Verkehrsteilnehmer.

Die Vorbereitungen rund um den Faaker See laufen bereits seit Tagen auf Hochtouren, und schon jetzt sind in und rund um Villach zahlreiche Motorräder mit ausländischen Kennzeichen zu erspähen – und zu hören. Rund 100.000 Biker und Besucher werden auch heuer wieder aus allen Himmelsrichtungen zur alljährlichen European Bike Week anrollen – um ihre Zweiräder zu präsentieren, mit Gleichgesinnten Party zu machen und sich bei den 150 Ausstellern „aufzurüsten“.

(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
(Bild: Klaus Loibnegger)

Event-Premiere: Erstmals werden die schönsten Custombikes am Freitag, dem 5. September, ab 13.30 Uhr auf dem Hauptplatz in Villach präsentiert. Der absolute Höhepunkt ist natürlich wieder die große Bikerparade, die Samstag ab ca. 12:15 Uhr durch die Draustadt führt. Eine Riesenherausforderung für die Veranstalter – aber auch für die heimischen Ordnungs- und Sicherheitskräfte. Schon seit Wochen laufen bei der Polizei diesbezügliche Vorbereitungen. Im Auftrag der allgemeinen Sicherheit.

Präventions-Tipps der Polizei

  • Zusätzliche Sperrverrichtungen für Motorräder (Bügelschlösser, Bremsscheiben- bzw. Bremshebelblockaden) verwenden.
  • Alarmanlage des Motorrades aktivieren.
  • Motorrad nachts möglichst auf beleuchteten, bewachten Plätzen oder in versperrbaren Garagen abstellen.
  • Geld und Kreditkarten in verschlossenen Innentaschen verwahren.
  • Wertsachen nicht unbeaufsichtigt lassen.
  • Mobiltelefone in Hosen- oder Jackeninnentaschen stecken.
  • Beim Campieren Wertsachen immer am Körper tragen und nicht im Zelt aufbewahren.

So wird es im Rahmen der Bike Week auch gezielte Kontrollen geben. Die mit den Schwerpunkten: Geschwindigkeit, Helmpflicht, Alkohol und Drogen am Steuer bzw. Lenker, technische Überprüfungen, Lärmkontrollen sowie Halte- und Parkverbote. Aber nicht nur auf den Straßen, auch am Festivalgelände wird die Exekutive im Einsatz sein – uniformiert, wie auch in zivil. Denn Großveranstaltungen wie das Harley Treffen üben auch große Anziehungskraft auf Kriminelle aus. Von Drogendealern bis hin zu dreisten Langfingern.

Ein kleiner Überblick
Fahrverbote und Sperren

Wie auch in den Vorjahren wird der Verkehr während der Bike Week im Einbahnsystem gegen den Uhrzeigersinn rund um den Faaker See geführt. Und: Erstmals gilt die Regelung auch für Radfahrer! Entgegen der Einbahn darf der Drahtesel nur geschoben werden.

Zudem werden die Faaker Seeufer-Landesstraße (L 53) und die Faaker See Straße (B 84) rund um den Faaker See von Dienstag, 2. September, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 7. September, 12:00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.
Ausgenommen sind:

  • Biker (Teilnehmer)
  • Zubringerdienste zwischen 05:00 und 10:00 Uhr
  • Anrainer und Betriebe mit Zufahrtsgenehmigung
  • Shuttle-Busse, Linienverkehr, Taxis
  • Fahrräder und Einsatzfahrzeuge

Die Parade startet am Samstag um 12:00 Uhr. Aufstellung ist ab 10:00 Uhr auf der Rosental Straße (B 85) beim Kreisverkehr Pogöriach. Die Route führt über den Villacher Hauptplatz, rund um den Ossiacher See und zurück nach Faak am See. Während der Parade gelten auf allen betroffenen Straßen Fahrverbote für Autos. Auch Ab- und Auffahrten der A10 (Villach-Ossiacher See) und der A2 (Wernberg) sind zeitweise gesperrt.

Parkmöglichkeiten

  • zwei Großparkplätze bei der Pogöriacher Straße (L 44),
  • ein Großparkplatz in Drobollach bei der westlichen Ortseinfahrt
  • Parkplätze in Finkenstein und Ledenitzen (beim Friedhof) mit Shuttleverkehr
  • zusätzliche Motorrad-Parkplätze im Veranstaltungszentrum in Faak am See

Achtung: Der Großparkplatz in Ledenitzen (Schiestl-Kreuzung) steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung!

Porträt von Klaus Loibnegger
Klaus Loibnegger
Kärnten

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.781 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
122.929 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.211 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4143 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1901 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1341 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Ärzte schlagen Alarm
Protest gegen unfaire Bedingungen
Krone Plus Logo
Jungwölfe holen Ivorer
Das sind die Trainerkandidaten bei St. Veit!
Polizei warnt
Kärntner verloren tausende Euro durch Onlinebetrug
Theater in Friesach
„Charleys Tante“ sorgt für heitere Verwechslungen
