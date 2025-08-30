Biker rollen an: Großeinsatz für Kärntner Polizei

So wird es im Rahmen der Bike Week auch gezielte Kontrollen geben. Die mit den Schwerpunkten: Geschwindigkeit, Helmpflicht, Alkohol und Drogen am Steuer bzw. Lenker, technische Überprüfungen, Lärmkontrollen sowie Halte- und Parkverbote. Aber nicht nur auf den Straßen, auch am Festivalgelände wird die Exekutive im Einsatz sein – uniformiert, wie auch in zivil. Denn Großveranstaltungen wie das Harley Treffen üben auch große Anziehungskraft auf Kriminelle aus. Von Drogendealern bis hin zu dreisten Langfingern.