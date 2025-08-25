Mit Schalterbalken und LED-Show: Audi Q3 Sportback

Die Motorenpalette startet mit dem 1,5-Liter-TFSI-Benziner und dem 2,0-TDI-Diesel, beide mit 150 PS. Darüber rangieren zwei Allrad-Benziner mit 204 bzw. 265 PS. Elektrisch unterstützt zeigt sich der e-hybrid, der Benziner und E-Motor zu 272 PS kombiniert und mit seiner 26-kWh-Batterie bis zu 118 Kilometer rein elektrisch fährt. An der Schnellladesäule zieht er Strom mit bis zu 50 kW.