Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Coupé-SUV-kommt

Mit Schalterbalken und LED-Show: Audi Q3 Sportback

Motor
25.08.2025 16:21
(Bild: Audi)

Nach der Premiere des neuen Q3 im Juni zieht Audi nach und präsentiert nun auch die Sportback-Variante. Wie bei Sportback-Modellen üblich, bekommt das Kompakt-SUV ein nach hinten sanft abfallendes Dach – optisch näher am Coupé, gefühlt näher an der Sportlichkeit.

0 Kommentare

Ansonsten halten sich die Unterschiede zum regulären Q3 in Grenzen. Auffälliger sind die Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger: Der Sportback wirkt muskulöser, die Front moderner. Ein großer Grill, scharf geschnittene Scheinwerfer und feinere Aerodynamik (cw-Wert 0,30) sorgen für einen frischeren Auftritt. Mit optionaler Akustikverglasung geht es innen zudem leiser zur Sache.

Besonderen Wert legt Audi auf die Lichttechnik: Vorne arbeitet nun eine angepasste High-Tech-Version des digitalen Matrix-LED-Lichts. Versprochen sind bessere Ausleuchtung, mehr Kontrast bei Nebel und eine engere Verzahnung mit den Assistenzsystemen. Außerdem begrüßt und verabschiedet der Sportback seine Insassen mit wählbaren Lichtszenarien.

Ungewöhnliches Bedienkonzept
Im Innenraum setzt Audi auf ein neugestaltetes Cockpit mit leicht gebogenem Panoramadisplay: 12 Zoll großes Kombiinstrument plus breiter Touchscreen. Optional ergänzt ein Head-up-Display wichtige Infos direkt auf der Scheibe. Platz gewinnt man durch den Wegfall des klassischen Ganghebels – die Fahrstufen werden jetzt über einen schmalen Lenkstockhebel eingelegt. Das schafft Raum für zwei Cupholder und eine 15-Watt-Ladeschale fürs Handy.

(Bild: Audi)
(Bild: Audi)
(Bild: Audi)
(Bild: Audi)
(Bild: Audi)
(Bild: Audi)
(Bild: Audi)
(Bild: Audi)
(Bild: Audi)

Ebenso revolutionär wie gewöhnungsbedürftig (und unnötig?) ist das neue Bedienkonzept hinterm Lenkrad: Statt Lenkstockhebel findet man dort nun einen Balken mit Schaltern vor.

Das Kofferraumvolumen des fünfsitzigen Sportbacks fällt geringer aus als beim Q3 SUV. Das normalerweise 488 Liter große Gepäckabteil lässt sich auf 1289 Liter erweitern. Das Steilheck-Pendant bietet maximal 1386 Liter.

Lesen Sie auch:
Weltpremiere
Audi Q3: Hightech-Licht und ein mutiges Cockpit
17.06.2025

Die Motorenpalette startet mit dem 1,5-Liter-TFSI-Benziner und dem 2,0-TDI-Diesel, beide mit 150 PS. Darüber rangieren zwei Allrad-Benziner mit 204 bzw. 265 PS. Elektrisch unterstützt zeigt sich der e-hybrid, der Benziner und E-Motor zu 272 PS kombiniert und mit seiner 26-kWh-Batterie bis zu 118 Kilometer rein elektrisch fährt. An der Schnellladesäule zieht er Strom mit bis zu 50 kW.

Der neue Q3 SUV kommt im Oktober ab 46.900 Euro (150-PS-Benziner) auf den Markt und ist bereits bestellbar. Einen Monat später folgt der Sportback ab 48.513 Euro.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

800-Volt-SUV
BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?
Der Brite Oliver Rowland ist Formel E-Weltmeister 2025!
Das Formel E-Finale
Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
FORMEL E in BERLIN
Champion! Oliver Rowland beerbet Pascal Wehrlein
Nur noch elektrisch
Mazda6e: Premiumauftritt voller Überraschungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
139.472 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
95.163 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
94.686 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1330 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1125 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1063 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Mehr Motor
Coupé-SUV-kommt
Mit Schalterbalken und LED-Show: Audi Q3 Sportback
Technik erklärt
Wie funktioniert eigentlich die Domstrebe?
Mehr als nur Posen
Für echte Rennfahrer: Porsche bringt neuen 911 Cup
Teurer Tausendsassa
Da fehlt doch was? Dieses Bike kommt wirklich!
Luxus setzt sich durch
Wie funktioniert eigentlich der Massagesitz?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf