Mit Schalterbalken und LED-Show: Audi Q3 Sportback

Nach der Premiere des neuen Q3 im Juni zieht Audi nach und präsentiert nun auch die Sportback-Variante. Wie bei Sportback-Modellen üblich, bekommt das Kompakt-SUV ein nach hinten sanft abfallendes Dach – optisch näher am Coupé, gefühlt näher an der Sportlichkeit.
Ansonsten halten sich die Unterschiede zum regulären Q3 in Grenzen. Auffälliger sind die Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger: Der Sportback wirkt muskulöser, die Front moderner. Ein großer Grill, scharf geschnittene Scheinwerfer und feinere Aerodynamik (cw-Wert 0,30) sorgen für einen frischeren Auftritt. Mit optionaler Akustikverglasung geht es innen zudem leiser zur Sache.
Besonderen Wert legt Audi auf die Lichttechnik: Vorne arbeitet nun eine angepasste High-Tech-Version des digitalen Matrix-LED-Lichts. Versprochen sind bessere Ausleuchtung, mehr Kontrast bei Nebel und eine engere Verzahnung mit den Assistenzsystemen. Außerdem begrüßt und verabschiedet der Sportback seine Insassen mit wählbaren Lichtszenarien.
Ungewöhnliches Bedienkonzept
Im Innenraum setzt Audi auf ein neugestaltetes Cockpit mit leicht gebogenem Panoramadisplay: 12 Zoll großes Kombiinstrument plus breiter Touchscreen. Optional ergänzt ein Head-up-Display wichtige Infos direkt auf der Scheibe. Platz gewinnt man durch den Wegfall des klassischen Ganghebels – die Fahrstufen werden jetzt über einen schmalen Lenkstockhebel eingelegt. Das schafft Raum für zwei Cupholder und eine 15-Watt-Ladeschale fürs Handy.
Ebenso revolutionär wie gewöhnungsbedürftig (und unnötig?) ist das neue Bedienkonzept hinterm Lenkrad: Statt Lenkstockhebel findet man dort nun einen Balken mit Schaltern vor.
Das Kofferraumvolumen des fünfsitzigen Sportbacks fällt geringer aus als beim Q3 SUV. Das normalerweise 488 Liter große Gepäckabteil lässt sich auf 1289 Liter erweitern. Das Steilheck-Pendant bietet maximal 1386 Liter.
Die Motorenpalette startet mit dem 1,5-Liter-TFSI-Benziner und dem 2,0-TDI-Diesel, beide mit 150 PS. Darüber rangieren zwei Allrad-Benziner mit 204 bzw. 265 PS. Elektrisch unterstützt zeigt sich der e-hybrid, der Benziner und E-Motor zu 272 PS kombiniert und mit seiner 26-kWh-Batterie bis zu 118 Kilometer rein elektrisch fährt. An der Schnellladesäule zieht er Strom mit bis zu 50 kW.
Der neue Q3 SUV kommt im Oktober ab 46.900 Euro (150-PS-Benziner) auf den Markt und ist bereits bestellbar. Einen Monat später folgt der Sportback ab 48.513 Euro.
