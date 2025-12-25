Cupra Formentor VZ5: Don Krawallo ist wieder da!

Der Fünfzylinder ist der V10 des kleinen Mannes, könnte man sagen. Jedenfalls strahlt diese Motorart wegen ihres einzigartigen Klangs eine besondere Faszination aus. Cupra bringt dieses Triebwerk nun zurück – im Formentor VZ5.
Nach 7000 Exemplaren war Ende 2023 vorerst Schluss gewesen. Im Jänner 2026 startet die Produktion der neuen, weltweit auf 4000 Einheiten limitierten Auflage – mit geschärftem Look und alten Stärken.
Der Motor wird unverändert mit Siebengang-DSG, Allrad und Torque-Splitter kombiniert, er behält den 10-PS-Respektsabstand zum Ingolstädter Bruder Audi RS3, der 2,5-Liter-Turbobenziner leistet 390 PS, was dem Performance-SUV einen Standardsprintwert von 4,2 Sekunden ermöglicht. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt auf 250 km/h begrenzt.
Ergänzt wird das Setup durch ein speziell abgestimmtes Sportfahrwerk. Die einzigartige Zündfolge 1-2-4-5-3 und das Auspuffsystem erzeugen einen natürlichen, emotional aufgeladenen Klang, der durch vier Endrohre ins Freie gelangt.
Optisch gibt es einige Änderungen. Die Front setzt auf ein neues Kühlergrill-Design, einen neuen Carbon-Splitter und ein neues Scheinwerfer-Innenleben. Am Heck gibt es einen sich nun über die ganze Breite erstreckenden Rückleuchtenkomplex mit ebenfalls leuchtendem Cupra-Logo. Zur Serienausstattung gehören Carbon-Schalensitze und 20-Zöller.
Von wegen „kleiner Mann“: Der Basispreis des flotten Spaniers liegt bei 92.400 Euro. Bestellbar ab sofort.
