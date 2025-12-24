Dieses E-Auto überholte bei den Zulassungen alle

Im Gesamtjahr 2025 betrug das Zulassungsplus bei den Elektroautos 28 Prozent. Preiss: „Nach dem sehr schwachen Jahr 2024 hat sich das Elektrosegment inzwischen spürbar erholt. Das aktuelle Wachstum ist vor allem auf neue, attraktivere Modelle und umfangreiche staatliche Förderungen zurückzuführen. Dennoch darf man sich von den hohen Wachstumsraten nicht täuschen lassen: Die Elektromobilität entwickelt sich insgesamt deutlich langsamer als noch vor einigen Jahren erwartet – und das Wachstum ist stark subventionsgetrieben.“