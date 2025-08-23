Vorteilswelt
Deal mit Midjourney

Zuckerberg holt bei Meta KI-Bildgenerator an Bord

Digital
23.08.2025 12:25
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat den KI-Wettlauf seines Meta-Konzerns mit Rivalen wie ...
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat den KI-Wettlauf seines Meta-Konzerns mit Rivalen wie OpenAI, Google und Elon Musks X zur Chefsache gemacht und wirbt eifrig KI-Experten bei der Konkurrenz ab.(Bild: APA/AFP/Brendan SMIALOWSKI)

Der von Mark Zuckerberg gegründete Facebook-Mutterkonzern Meta will seine künftigen Produkte auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) mit der Technologie von Midjourney verbessern und hat dazu eine Lizenzvereinbarung mit dem Start-up geschlossen.

Der KI-Chef von Meta, Alexandr Wang, teilte am Freitag (Ortszeit) mit, die Forschungsteams beider Unternehmen würden technisch zusammenarbeiten.

„Wir sind von Midjourney unglaublich beeindruckt“, erklärte Wang auf der Online-Plattform X. Der Schritt unterstreicht die Bemühungen von Meta, sich im scharfen Wettbewerb mit Rivalen wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI und Google durch eine höhere visuelle Qualität seiner Angebote abzuheben.

Midjourney ist ein KI-Anbieter, der für Software bekannt ist, die auf Basis von Texteingaben mithilfe von KI-Algorithmen Bilder erzeugt.

