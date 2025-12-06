Neues Kommando steht schon in den Startlöchern
Feuerwehrskandal in OÖ
Juristisch ist der Skandal in der Feuerwehr Marchtrenk (Oberösterreich) noch lange nicht aufgearbeitet, auch wenn jetzt wieder ein riesiger Schritt in diese Richtung getan ist. Schneller wird‘s gehen, wenn es ums neue Kommando geht – die Wahl steht nächste Woche an.
Neu aufgestellt wird am Mittwoch das Kommando der Feuerwehr Marchtrenk. Nach dem Rück- und Austritt des Führungsquartetts, das sich mit Betrugsvorwürfen herumschlagen muss, ist die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Und hier sind die Vorzeichen nach dem Rücktritt des Kommandos Ende August nun positiv.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.