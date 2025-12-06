Neues Kommando steht schon in den Startlöchern

Neu aufgestellt wird am Mittwoch das Kommando der Feuerwehr Marchtrenk. Nach dem Rück- und Austritt des Führungsquartetts, das sich mit Betrugsvorwürfen herumschlagen muss, ist die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Und hier sind die Vorzeichen nach dem Rücktritt des Kommandos Ende August nun positiv.