Volksbefragung, bevor es für Vereine eng wird

Die Aussichten für 2026 sind alles andere als rosig: Ob Kanal, Abfall, Friedhof oder Hundehaltung – um bis zu 70 Prozent könnten die Gebühren steigen. Immer mehr Gemeinden haben mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. Im Zuge dessen wird außerhalb der Amtsstuben befürchtet, dass Vereinsförderungen und andere Leistungen massiv gekürzt werden. Am „Internationalen Tag des Ehrenamtes“ rief die Initiative „Rettet die Vereinsfeste“ alle politischen Entscheidungsträger im Burgenland und in Österreich dazu auf, die wichtige Rolle der Kommunen neu zu überdenken. Auf mehr Mitbestimmung wird gedrängt.