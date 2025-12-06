U20-WM unserer Cracks: Aufstieg mit der „Krone“

Die größte Sport-Redaktion des Landes baut ihr Angebot aus. Die U20-WM unserer Eishockey-Cracks gibt’s live auf sportkrone.at.
Nach den Fußballern der U17, die mit ihrem WM-Finaleinzug überraschten, wollen jetzt auch die Youngsters auf dem Eis für Furore sorgen. Österreichs U20-Nationalteam unter Coach Philipp Pinter trifft bei der WM in Bled von 7. bis 13. Dezember auf Gastgeber Slowenien, Frankreich, Norwegen, die Ukraine und Kasachstan, will bei der „Mission Aufstieg“ die Rückkehr in die A-Gruppe feiern. Alle Spiele sehen Sie mit unserem Streaming-Abo live auf sportkrone.at! Bereits am Sonntag (16 Uhr) geht es gegen Slowenien los, am Montag (12.30 Uhr) wartet Frankreich.
Das Team übersiedelte gestern vom Camp in Ferlach, wo es noch zwei Tests (4:2 gegen Slowenien und 3:4 n.V. gegen Norwegen) gab, nach Bled. Trainer Pinter ist extrem optimistisch: „Es war eine sehr gute Vorbereitung. Die letzten zwei Tests waren auch noch sehr aufschlussreich. Alle Cracks haben sich top präsentiert, sind hungrig.“
Und „Fipo“ legt die Latte hoch: „Ich erwarte schon sehr enge Gruppenspiele, alle Mannschaften sind richtig gut. Aber ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft, wir wollen um den Aufstieg mitspielen. Wichtig ist, dass wir schnell den Rhythmus finden und auch sehr diszipliniert auftreten.“
Einige Kapazunder
Im Team gibt’s einige Kapazunder: Drei Cracks haben heuer schon fix in Kampfmannschaften gespielt: Der Kremser Gregor Biber bei Rögle in der schwedischen Topliga. Dazu David Waschnig (KAC) und Paul Sintschnig (VSV). Auch vom Wiener Leon Kolarik (Peterborough/OHL) ist einiges zu erwarten.
