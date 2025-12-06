U20-WM unserer Cracks: Aufstieg mit der „Krone“

Nach den Fußballern der U17, die mit ihrem WM-Finaleinzug überraschten, wollen jetzt auch die Youngsters auf dem Eis für Furore sorgen. Österreichs U20-Nationalteam unter Coach Philipp Pinter trifft bei der WM in Bled von 7. bis 13. Dezember auf Gastgeber Slowenien, Frankreich, Norwegen, die Ukraine und Kasachstan, will bei der „Mission Aufstieg“ die Rückkehr in die A-Gruppe feiern. Alle Spiele sehen Sie mit unserem Streaming-Abo live auf sportkrone.at! Bereits am Sonntag (16 Uhr) geht es gegen Slowenien los, am Montag (12.30 Uhr) wartet Frankreich.