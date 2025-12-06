ÖFB-Gegner im Fokus! Kommt es zum Giganten-Duell?

Kracher im Viertelfinale?

Gewinnt Argentinien die Gruppe J (mit Österreich, Algerien und Jordanien) und Portugal die Gruppe K (mit dem Sieger des Interkontinental-Play-off A Usbekistan und Kolumbien) wird es richtig spannend. Wenn die beiden Topnationen dann auch ihre Spiele in der Runde der letzten 32 sowie ihr Achtelfinale für sich entscheiden, kommt es im WM-Viertelfinale zum Kracher zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Das wäre ein absoluter Leckerbissen!