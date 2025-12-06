Vorteilswelt
Das wäre ein WM-Hammer

ÖFB-Gegner im Fokus! Kommt es zum Giganten-Duell?

Fußball International
06.12.2025 09:17
Lionel Messi (li.) und Cristiano Ronaldo könnten bei der Fußball-WM 2026 noch einmal ...
Lionel Messi (li.) und Cristiano Ronaldo könnten bei der Fußball-WM 2026 noch einmal aufeinandertreffen.

Das wäre ein absoluter Hammer! Bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko könnte es noch einmal zum Giganten-Duell zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo kommen.

Die Würfel sind gefallen, die Auslosung in Washington bescherte am Freitag einige interessante Gruppen. Und wenn man einen Blick auf den Turnierbaum wirft, könnte es in der K.-o.-Phase, genauer gesagt im Viertelfinale, zu einem hochkarätigen Duell kommen.

Kracher im Viertelfinale?
Gewinnt Argentinien die Gruppe J (mit Österreich, Algerien und Jordanien) und Portugal die Gruppe K (mit dem Sieger des Interkontinental-Play-off A Usbekistan und Kolumbien) wird es richtig spannend. Wenn die beiden Topnationen dann auch ihre Spiele in der Runde der letzten 32 sowie ihr Achtelfinale für sich entscheiden, kommt es im WM-Viertelfinale zum Kracher zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Das wäre ein absoluter Leckerbissen!

Letztes Duell ging an Messi
Sowohl für Messi (38) als auch für Ronaldo (40) wird es wohl die letzte Weltmeisterschaft sein. Bislang lieferten sich die beiden Ausnahmekönner 37 Duelle. Das letzte ging vor drei Jahren mit 5:4 an Messi. Mit Paris Saint-Germain gewann der nunmehrige Inter-Miami-Kicker gegen eine Allstar-Auswahl von Ronaldo-Klub Al-Nassr und dessen Rivalen Al-Hilal.

Porträt von krone Sport
krone Sport
