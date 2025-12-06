Tirol als Vorbild? „Staat hätte weniger Probleme“

Mit Wifo-Chef Professor Gabriel Felbermayr war es Landeshauptmann Anton Mattle gelungen, einen ausgewiesenen Experten in die Budgeterstellung einzubinden. Mit dem Endergebnis – keine neuen Schulden in den kommenden zwei Jahren – ist nicht nur der Landeschef, sondern auch der Chefökonom hochzufrieden. „Der Überschuss aus der operativen Gebarung und der Überschuss im Ergebnishaushalt sind zwei Hinweise, dass der Kurs stimmt“, ordnete der Professor das Zahlenwerk ein. Nun müsse der Budgetpfad nur noch eingehalten werden: Dafür sei Tirol aber bekannt.