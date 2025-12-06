Spiel der Casinos Austria: Wer wirklich profitiert

LIVE: Wer gibt im letzten Training den Ton an?
Die Regierung arbeitet derzeit an einer Reform des Glücksspiels. Da bringen sich von vielen Seiten Meinungsmacher in Stellung. Der Monopolist Casinos Austria, mittlerweile in tschechischer Hand, treibt es bunt – er beschäftigt eine Armada an Polit-Lobbyisten und Beratern.
Diese Woche sickerte der erste Entwurf des Glücksspielgesetzes durch. Darin schlägt SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer das Festhalten am Monopol und damit keine Öffnung des Online-Markts vor. In dem Punkt scheinen sich die Casinos durchgesetzt zu haben.
