Gruppe steht fest: Ein schaffbares Los?

Forum
06.12.2025 09:51
Österreich landete in der WM-Auslosung in einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien
Österreich landete in der WM-Auslosung in einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien(Bild: APA/ÖFB/ANDREAS PICHLER)

Die Gruppen für die WM 2026 stehen fest, und damit auch, gegen welche Mannschaften sich Österreich beweisen muss. Unsere Frage des Tages vom 6. Dezember lautet: Österreich in einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien: Ist das ein schaffbares Los?

Ihre Meinung zählt!
Wie schätzen Sie unsere Chancen aufgrund der Gruppenaufteilung ein? Welche Gegner werden schwer zu schlagen sein, gegen welche sollte es ein leichtes Spiel werden? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Ähnliche Themen
Österreich
