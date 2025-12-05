Gruppe steht fest: Ein schaffbares Los?

Die Gruppen für die WM 2026 stehen fest, und damit auch, gegen welche Mannschaften sich Österreich beweisen muss. Unsere Frage des Tages vom 6. Dezember lautet: Österreich in einer Gruppe mit Argentinien, Algerien und Jordanien: Ist das ein schaffbares Los?
Ihre Meinung zählt!
Wie schätzen Sie unsere Chancen aufgrund der Gruppenaufteilung ein? Welche Gegner werden schwer zu schlagen sein, gegen welche sollte es ein leichtes Spiel werden? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!
