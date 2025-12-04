Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre

Videoschnipsel des Firmenchefs, wehende US-Flaggen, hinterlegt mit dem Intro des AC/DC-Hits „Thunderstruck“, Outtakes mit lustigen Momenten: So beginnt das Interview des YouTube-Kanals „Sourcery“ mit Alex Karp, dem CEO des mysteriösen Big-Data-Konzerns Palantir, der sein Geld mit Regierungen und Geheimdiensten verdient. Was automatisch gewisse Fragen aufwirft – in den USA, wo der von einer Online-Finanzplattform finanzierte YouTube-Kanal daheim ist, könnte man etwa nach den Verbindungen zu Trumps umstrittener Abschiebebehörde ICE fragen, auf die geleakte Dokumente hinweisen. Doch solche Fragen braucht Karp nicht zu fürchten, während er Influencerin Molly O‘Shea jovial plaudernd durch die Firmenzentrale führt.