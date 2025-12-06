Neues EU-Weinpaket gibt in der Krise neue Hoffnung

In Europas Weinszene war die Stimmung schon einmal besser. Das Konsumverhalten ist ins Schleudern geraten, der Absatz ins Trudeln und das Weltklima ins Wanken – mit großen Herausforderungen sehen sich die Winzer in der Gegenwart konfrontiert. In der Wine-Intergroup im Ausschuss der Regionen der EU unter dem Vorsitz von Robert Hergovich bringt das Burgenland seit Monaten Vorschläge zur Stärkung des Weinmarktes ein: „Gezielte Maßnahmen sind dringend notwendig“, lautete der Tenor im Gremium. Das Burgenland hatte sich auffallend oft in der Debatte über die Reform gemeldet. Vertreter renommierter Anbauregionen wie Rioja, La Mancha und Piemont zollten den Bemühungen große Anerkennung.