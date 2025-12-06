„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph

„Das ist absolut unfair!“ Nach dem Super-G von Beaver Creek, bei dem ÖSV-Held Vincent Kriechmayr triumphiert hatte, war der Ärger bei den Schweizern riesengroß.
Bei bereits deutlich dichterem Schneefall war der Schweizer Franjo von Allmen, der nur eine Prellung erlitt, am Freitag gestürzt. Danach wurde das Rennen für längere Zeit unterbrochen. Kurz darauf ging dessen Landsmann Alexis Monney ins Rennen, war jedoch chancenlos.
„Dort lagen sicher fünf Zentimeter Neuschnee“
„Der Neuschnee, während der Rennunterbrechung in die Piste gekommen ist, wurde nur ungenügend aus der Piste geräumt. Als ich auf den Sprung zugefahren bin, lagen dort sicher fünf Zentimeter Neuschnee“, schimpfte er gegenüber dem „Blick“. Nachsatz: „Das ist absolut unfair!“
Ein grenzwertiges Rennen – bei enorm wechselhaften Bedingungen ging es jedoch weiter. Wirklich zittern musste Kriechmayr um seinen zweiten Beaver-Creek-Sieg nach 2017 nur wegen der äußeren Einflüsse, ehe es das Rennen mit dem 30. Starter den Regularien entsprechend in die Wertung schaffte. Nach 31 Läufern wurde es schließlich abgebrochen.
