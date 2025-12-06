„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph

Ein grenzwertiges Rennen – bei enorm wechselhaften Bedingungen ging es jedoch weiter. Wirklich zittern musste Kriechmayr um seinen zweiten Beaver-Creek-Sieg nach 2017 nur wegen der äußeren Einflüsse, ehe es das Rennen mit dem 30. Starter den Regularien entsprechend in die Wertung schaffte. Nach 31 Läufern wurde es schließlich abgebrochen.