„Insolvenz-Schnäppchen“ musste Chef teuer bezahlen

Vorher lieber kurz Nachschau halten

Die Polizei warnt, nicht vorschnell diversen Seiten zu vertrauen. Eine kurze Suche nach Meldungen und Berichten über noch neue und noch nicht vertraute Seiten lohnt sich daher. Im Zweifelsfall gilt am ehesten, lieber einmal das Schnäppchen einfach Schnäppchen sein zu lassen – und zu verzichten.