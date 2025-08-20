Wenn die Künstliche Intelligenz zum Ratgeber wird

Künstliche Intelligenz (KI) ist schon lange keine Randerscheinung mehr. Sie hat Einzug in das Alltags- und Privatleben vieler Menschen gefunden. Ihre Anwendungsgebiete gehen dabei über das reine Lösen von Hausaufgaben hinaus. Die „Krone“ fragte bei Datenschutzexperten und Therapeuten nach, was sie davon halten.
Die „Krone“ hat sich in Linz umgehört und wollte wissen, wofür die Oberösterreicher KI-Systeme verwenden. „Ich lasse mir von ChatGPT Zeitpläne schreiben und Eselsbrücken ausformulieren, sodass ich leichter und strukturierter für Prüfungen lernen kann“, meint etwa Studentin Lena Huemer (19) aus Gmunden. KI ausschließlich für die Uni nutzt Daniel C. (22) aus Linz: „Nur zum Texte zusammenfassen und lernen – für private Sachen gar nicht. Man kann ja auch nie wissen, was mit meinen Daten passiert!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.