Gast bereits erkankt

Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt

Burgenland
06.12.2025 09:44

Personen, die in den vergangenen 14 Tagen in der AVITA-Therme Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) waren, sollen ihren Gesundheitszustand beobachten. Denn Wasserproben wurden positiv auf Legionellen getestet. In Österreich ist jeder Verdachts-, Erkrankungs- und Todesfall meldepflichtig!

0 Kommentare

Am Freitag haben Wasserproben, die im Zuge einer routinemäßigen Bädergewässer-Untersuchung seitens der Biologischen Station in den Becken der Therme durchgeführt wurden, ein positives Ergebnis in Bezug auf Legionellen aufgewiesen.

Sofortige Schließung angeordnet
Zudem ist eine Person, die sich im November in der AVITA-Therme Bad Tatzmannsdorf sowie im dazugehörigen Hotel aufgehalten hat, bereits an der Legionellenkrankheit erkrankt. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft Oberwart hat daher die sofortige behördliche Schließung der Therme angeordnet. Das Land Burgenland ruft alle Personen, die sich in den vergangenen 14 Tagen in der Therme aufgehalten haben, dazu auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten. 

Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.(Bild: Avita Resort)

Was sind Legionellen?
Legionellen sind weltweit verbreitete Umweltkeime, die in geringer Anzahl ein natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser sind. 
In kaltem Wasser vermehren sich Legionellen kaum. Doch auch mit hohen Temperaturen lassen sich die wärmeliebenden, aber hitzeempfindlichen Bakterien in Zaum halten. Deshalb sollten Warmwasserversorgungssysteme in regelmäßigen Abständen auf Temperaturen über 70 Grad Celsius erhitzt werden.

Sie können beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen – von grippeartigen Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen. Die Inkubationszeit nach einer Infektion mit den Bakterien beträgt laut AGES zwei bis zehn Tage.

Eine Legionellenerkrankung wird von einem Arzt oder einer Ärztin mittels Harntest oder Test des ...
Eine Legionellenerkrankung wird von einem Arzt oder einer Ärztin mittels Harntest oder Test des Sputums (Sekret aus den Atemwegen) festgestellt.(Bild: Avita Resort)

Das Trinken von mit Legionellen belastetem Wasser stellt kein Risiko dar. Eine Gesundheitsgefährdung besteht aber dann, wenn Legionellen-haltiges Wasser als Aerosol (Wassersprühnebel zum Beispiel beim Duschen) mit der Luft eingeatmet wird. Damit stellen insbesondere Duschen, Verdunstungsrückkühlanlagen (nasse Kühltürme) sowie schlecht gewartete Whirlpools eine potenzielle Gefahr dar.

Bei Symptomen sowie für Erstinformationen stehen der Ärztenotdienst unter 141 sowie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450 zur Verfügung.

