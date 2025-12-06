Benjamin Karl startet stark in Abschiedssaison

„Mit einem zweiten Platz in die Saison zu starten, ist aber richtig schön – darüber freue ich mich sehr“, sagte Karl und sprach von megaschweren Bedingungen. „Die Organisatoren haben sich sehr um eine gute Piste bemüht, aber es war extrem unruhig und eisig. Dazu hat man ab dem Halbfinale praktisch nichts mehr gesehen, aber ich habe das Beste daraus gemacht.“