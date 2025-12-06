Vorteilswelt
Große Durchsuchung

Hotelbetreiber hinterzogen 200.000 Euro Steuern

Tirol
06.12.2025 09:26
Symbolbild
Symbolbild(Bild: BMF/Steuerfahndung)

Eine große Durchsuchungsaktion hat die Steuerfahndung Mitte November im Tiroler Unterland durchgeführt. An sechs Einsatzorten waren Ermittlerinnen und Ermittler im Einsatz. Eine Unternehmerfamilie aus dem Gastgewerbe soll mehr als 200.000 Euro an Steuern hinterzogen haben.

0 Kommentare

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Ehepaar, das ein gehobenes Wellness- und Hotelunternehmen sowie mehrere Ferienwohnungen betrieben haben soll. Der Verdacht: Über Jahre hinweg sollen erhebliche Umsätze nicht erklärt und dadurch ein sechsstelliger Eurobetrag an Einkommen- und Umsatzsteuer nicht abgeführt worden sein. Zur Sicherung der zu erwartenden Strafe wurden rund 53.000 Euro konfisziert.

Zitat Icon

Betrugsbekämpfung ist eine Frage der Gerechtigkeit. Für uns gilt: Null Toleranz bei Steuerbetrug.

Finanzminister Markus Marterbauer

Bild: SEPA Media

Auch Cobra West im Einsatz
Der Einsatz erfolgte unter Beiziehung des Einsatzkommandos Cobra West, da mehrere Familienmitglieder rechtmäßig im Besitz von Lang- und Kurzwaffen sind, und verlief geordnet und ohne Zwischenfälle. Im Zuge der Aktion wurden auch ein Bankschließfach und ein Safe geöffnet, die den Beschuldigten zugeordnet werden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand bestehen Hinweise auf fehlende oder unzureichende Registrierkassen- und Geschäftsbücherführung, mangelhafte Belegausstellung und irreführende Preisgestaltung.

Auch die Cobra stand in Einsatz. (Symbolbild)
Auch die Cobra stand in Einsatz. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)

Trotz Vermietung keine Einkünfte erklärt
Die auf Hotelrechnungen ausgewiesenen Preise sollen vielfach unter den offiziell beworbenen Preisen gelegen haben und Getränke seien auf den Rechnungen teilweise nicht gesondert ausgewiesen worden. Eine Kalkulation der Steuerfahndung auf Basis von Nächtigungszahlen und marktüblichen Preisen ergab deutliche Abweichungen zu den erklärten Umsätzen. Darüber hinaus sollen bei der Vermietung hochwertiger Ferienwohnungen im überprüften Zeitraum keinerlei Einkünfte erklärt worden sein, obwohl Nächtigungen beim Tourismusverband gemeldet wurden.

Lesen Sie auch:
Finanzpolizei aktiv
Almhütten im Visier: Strafen bei über 100.000 Euro
08.11.2025

Zahlreiche Unterlagen sichergestellt
Im Zuge der Durchsuchungen wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter Geschäftsunterlagen, Buchhaltungsdaten sowie elektronische Speichermedien. Die IT-Fahndung des ABB sicherte zudem eine große Menge digitaler Daten. Die Auswertung erfolgt in den kommenden Wochen durch sie Steuerfahndung und dient als Grundlage für die weitere steuerliche und strafrechtliche Beurteilung.

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
