Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Handy wird Tablet

Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold

Digital
02.12.2025 16:34

Der südkoreanische Elektronikriese Samsung baut sein Sortiment an faltbaren Smartphones aus – mit einem doppelt faltbaren Gerät, das vom Handy zum 10-Zoll-Tablet wird. Das Galaxy Z Trifold soll bereits am 12. Dezember in Südkorea, China und den USA auf den Markt kommen.

0 Kommentare

Der Termin für den Europastart ist noch nicht bekannt, auch den Euro-Preis hat Samsung noch nicht verraten. Orientiert man sich am südkoreanischen Preis, dürfte dieser aber deutlich jenseits der 2000 Euro liegen. Die große Besonderheit des Galaxy Z Trifold ist, dass es doppelt aufgefaltet werden kann. Aus einem 6,5-Zoll-Handy (2520 x 1080 Pixel) wird dank eines flexiblen OLED-Displays ein 10-Zoll-Tablet mit 2160 mal 1584 Pixeln Auflösung.

Ein doppelt faltbares Smartphone hatte zuvor auch bereits der chinesische Huawei-Konzern gezeigt, im Gegensatz zu dessen Modell liegen die aufklappbaren Display-Segmente hier aber innen und sind besser geschützt – für die Nutzung als Smartphone gibt es das separate Außendisplay.

Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier Millimeter (Kamera nicht mitgerechnet) dünnes 10-Zoll-Tablet.(Bild: Samsung)

Die drei Smartphone-Segmente sind je rund vier Millimeter dick, in Summe ist das Gerät im zusammengefalteten Zustand laut Samsung 12,9 Millimeter dick - das Kameramodul dürfte in dieser Rechnung noch nicht enthalten sein.

Oberklasse-Ausstattung, 5600-mAh-Akku
Die übrige Ausstattung ist auf Oberklasseniveau: Es gibt eine 200-Megapixel-Hauptkamera, 12-Megapixel-Weitwinkel- und 10-Megapixel-Zoomkamera. Zusätzlich gibt es außen und innen eine 10-Megapixel-Selfiekamera. Als Prozessor kommt Qualcomms Snapdragon 8 Elite zum Einsatz.

Das Galaxy Z Trifold ist nach IP48-Spezifizierung wasserfest. Der Akku ist mit 5600 Milliamperstunden, verteilt auf die drei Gerätesegmente, mit anderen Oberklasse-Smartphones vergleichbar. Es bleibt aber abzuwarten, wie viel Laufzeit im Tablet-Modus erzielbar ist.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Google geht mit Tricks
Pura 80 Ultra: Das kann Huaweis neues Fotohandy
27.11.2025
Laut Marktforschern:
Apple stößt Samsung vom Smartphone-Thron
26.11.2025
Krone Plus Logo
Überzeugt iPhone Air?
Apple vs. Samsung: Zwei superdünne Handys im Duell
26.09.2025

Beim Betriebssystem setzt Samsung auf Android 16 samt umfassendem Update-Gelübde. Um den Tablet-Modus sinnvoll nutzen zu können, hat Samsung einige Anpassungen vorgenommen und bietet unter anderem seinen Desktop-Modus DeX, bisher vor allem für die Verwendung externer Displays und Eingabegeräte mit dem Handy gedacht, laut Golem.de nun auch direkt auf dem flexiblen Display des Gerätes an.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aus einem 12,9-Millimeter-Handy mit 6,5 Zoll Diagonale wird beim Galaxy Z Trifold ein rund vier ...
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
Ganz oben steht der bayerische Sänger Oimara mit dem Video zum Hit „Wackelkontakt“.
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Hardware für Retro-Gamer gibt es nicht nur von den großen bekannten Gaming-Riesen, sondern auch ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Vielfalt
Retro-Games auf Reisen: Das ist die beste Hardware
Quantic-Dream-Neuheit
„Spellcasters Chronicles“: Betatest steht bevor
Krone Plus Logo
Google geht mit Tricks
Pura 80 Ultra: Das kann Huaweis neues Fotohandy
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
244.964 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
150.496 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
149.326 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
690 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Digital
Handy wird Tablet
Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold
„Botschaft an Gegner“
Deutsche Polizei bekommt neue Drohnenabwehreinheit
Österreich-Zahlen 2025
Das sind die beliebtesten YouTube-Clips des Jahres
Krone Plus Logo
Dreht die Zeit zurück
Dieses Plugin hilft Ihnen, „KI-Dreck“ zu vermeiden
cryptomixer.io
Ermittler zerschlagen Krypto-Geldwäscheplattform

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf