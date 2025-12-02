Samsung zeigt doppelt faltbares Galaxy Z Trifold

Der Termin für den Europastart ist noch nicht bekannt, auch den Euro-Preis hat Samsung noch nicht verraten. Orientiert man sich am südkoreanischen Preis, dürfte dieser aber deutlich jenseits der 2000 Euro liegen. Die große Besonderheit des Galaxy Z Trifold ist, dass es doppelt aufgefaltet werden kann. Aus einem 6,5-Zoll-Handy (2520 x 1080 Pixel) wird dank eines flexiblen OLED-Displays ein 10-Zoll-Tablet mit 2160 mal 1584 Pixeln Auflösung.