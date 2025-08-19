Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Wenig Hoffnung | Die Bräune von Merz

Guten Morgen Newsletter
(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Wenig Hoffnung. Was war das nun, was 18. August 2025 im Weißen Haus in Washington stattfand? Wo Donald Trump zunächst Wolodymyr Selenskyj und dann auch noch die führenden Köpfe Europas von Ursula von der Leyen über Keir Starmer, Emmanuel Macron bis Giorgia Meloni zu Gast hatte, um über die Beendigung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zu beraten. „Möglicherweise ein erstes Schrittchen in Richtung Frieden“, hatte ich in einer nächtlichen ersten Betrachtung im gestrigen Newsletter geschrieben. Und gemeint, es könne sein, dass diese Gespräche gemeinsam mit dem Putin-Trump-Gipfel in der Vorwoche der Anfang vom Ende des Krieges seien. Möglich sei aber genauso, dass dieser mit all seinen Schrecken weiterginge. So oder so ähnlich ist auch das Bild 24 Stunden später. In der heutigen Ausgabe der „Krone“ zitieren wir unter anderem den Russland-Experten Gerhard Mangott, der wenig Hoffnung auf einen Zweier-Gipfel Selenskyj-Putin, den Trump und der deutsche Kanzler Merz „innerhalb der nächsten zwei Wochen“ in Aussicht stellten. Was bleibt also an Positivem?

0 Kommentare

Die Bräune von Merz. Für den Experten Alexander Dubowy war das Positive am Washington-Gipfel, „dass Europa gelernt hat, mit Trump umzugehen“. Und wie sah dieses „Umgehen“ aus? Man schmeichelte einander bis zur Unerträglichkeit, das Ganze mit „Süßholzraspeln“ zu umschreiben wäre zu milde. Wobei nicht nur die Europäer über die Schleimspur rutschten, auch der von den Europäern mit Lob überschüttete Trump bedankte sich auf seine Art. „Du siehst großartig mit Deinem Teint aus. Wo hast du diese Bräune nur her? Die hätte ich auch gern“, äußerte er gegenüber dem deutschen Kanzler Friedrich Merz, der seinen Sommerurlaub für den Gipfel unterbrochen hatte. Und den ebenfalls mitgereisten finnischen Staatschef Alexander Stubb lobte Trump, „er ist ein sehr, sehr guter Golf-Spieler“. Ja, das ist das weltpolitische Niveau 2025 …

Kommen Sie gut durch den Mittwoch!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Kein Personal und weiterhin Baustelle am Münnichplatz in Wien-Simmering. Volksanwältin Gaby ...
Bericht bestätigt
„Leider absehbar“: Party-Exzesse im Jugendhäfen
Betont freundlich: Selenskyj und Trump
„Ausgeschlossen“
Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel
Die Grazer Neurochirurgie wurde zum Schauplatz des unglaublichen Eingriffs.
Krone Plus Logo
Skandal im OP
Mädchen setzte Bohrloch: Das steht im Strafantrag!
Keine acht Wochen nach seinem Haftantritt turtelte Grasser bereits mit seiner Fiona am ...
Anfrage an Ministerin
Grüne orten bei Grassers Haftausgang „Promi-Bonus“
Fischzüchter Johann Poganitsch mit dem knapp neun Kilo schweren Zander.
Riesen-Zander
Kärntner angelt Sensationsfang in der Drau
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
204.369 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
176.173 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
144.451 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3104 mal kommentiert
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1515 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Außenpolitik
Selenskyj-Treffen mit Trump wird zum Drahtseilakt
1491 mal kommentiert
Bei Selenskyjs letztem Besuch im Weißen Haus im Februar war das Gespräch teils in hitzige ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Heißer Herbst steht an
Vor diesen großen Brocken steht die Regierung
„Ist zu groß für mich“
Mikrofon-Panne: So schäkerte Meloni mit Trump
Anfrage an Ministerin
Grüne orten bei Grassers Haftausgang „Promi-Bonus“
Will anders helfen
Trump stellt klar: Keine US-Truppen in der Ukraine
„Ausgeschlossen“
Zweifel statt Hoffnung auf den großen Zweiergipfel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf