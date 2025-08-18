Trump bewundert Merz für seine Urlaubsbräune

„Du siehst großartig mit deinem Teint aus“, lobte der Gastgeber des Ukraine-Gipfels am Montag im Weißen Haus in Washington seinen Gast aus Europa. Wo habe er diese Bräune nur her, wollte Trump wissen – die hätte er nämlich auch gern. Merz hatte seinen Sommerurlaub für die Reise nach Washington unterbrochen und war von München aus in die USA geflogen.