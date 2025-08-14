„Schreckliche Panik“
Menschen fielen bei Heißluftballon-Fahrt aus Korb
Die Niederlande stehen unter Schock: Nach einem tragischen Unfall mit einem Heißluftballon gibt es ein Todesopfer zu beklagen. Fünf weitere Personen wurden verletzt, drei davon schwer.
Der Heißluftballon wollte nach Informationen der Behörden am späten Abend auf einer Weide bei dem Dorf De Hoeve landen, als er plötzlich von einer Windböe ergriffen wurde. Augenzeugen berichteten im Radio, dass der Korb mehrfach auf den Boden geprallt und mehrere Meter über den Boden geschleift worden sei. An Bord waren den Angaben zufolge 34 Menschen, darunter der Pilot und der Co-Pilot.
Der Sprecher der Behörde erzählte von einer „schrecklichen Panik“: „Der Ballon wurde über die Weide geschleift, wobei auch Menschen aus dem Korb fielen. Danach war es sehr ruhig.“
Die Rettungsdienste wurden sofort alarmiert. Rettungswagen und auch zwei Helikopter waren im Einsatz. Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Für einen Menschen kam die Hilfe zu spät.
