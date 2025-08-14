Menschen fielen bei Heißluftballon-Fahrt aus Korb

Der Heißluftballon wollte nach Informationen der Behörden am späten Abend auf einer Weide bei dem Dorf De Hoeve landen, als er plötzlich von einer Windböe ergriffen wurde. Augenzeugen berichteten im Radio, dass der Korb mehrfach auf den Boden geprallt und mehrere Meter über den Boden geschleift worden sei. An Bord waren den Angaben zufolge 34 Menschen, darunter der Pilot und der Co-Pilot.