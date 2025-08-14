Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schreckliche Panik“

Menschen fielen bei Heißluftballon-Fahrt aus Korb

Ausland
14.08.2025 10:07
Wegen eines massiven Wetterumschwungs wurde die Landung zum Albtraum.
Wegen eines massiven Wetterumschwungs wurde die Landung zum Albtraum.(Bild: AFP/JILMER POSTMA)

Die Niederlande stehen unter Schock: Nach einem tragischen Unfall mit einem Heißluftballon gibt es ein Todesopfer zu beklagen. Fünf weitere Personen wurden verletzt, drei davon schwer.

0 Kommentare

Der Heißluftballon wollte nach Informationen der Behörden am späten Abend auf einer Weide bei dem Dorf De Hoeve landen, als er plötzlich von einer Windböe ergriffen wurde. Augenzeugen berichteten im Radio, dass der Korb mehrfach auf den Boden geprallt und mehrere Meter über den Boden geschleift worden sei. An Bord waren den Angaben zufolge 34 Menschen, darunter der Pilot und der Co-Pilot.

+1
Fotos

Der Sprecher der Behörde erzählte von einer „schrecklichen Panik“: „Der Ballon wurde über die Weide geschleift, wobei auch Menschen aus dem Korb fielen. Danach war es sehr ruhig.“

Lesen Sie auch:
Korb kippte fast um
Unfall auf Festival: Heißluftballon kracht in Haus
08.08.2025
„Tut in der Seele weh“
8 Tote bei Absturz von Heißluftballon in Brasilien
22.06.2025

Die Rettungsdienste wurden sofort alarmiert. Rettungswagen und auch zwei Helikopter waren im Einsatz. Fünf Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht. Für einen Menschen kam die Hilfe zu spät.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf