Unfall auf Festival: Heißluftballon kracht in Haus

Laut Organisatoren der Veranstaltung herrschten perfekte Bedingungen für das Unterfangen. Es war nicht zu heiß, was die Nutzlast der Ballons reduziert hätte, sodass sie weniger Passagiere hätten mitnehmen können. Es war auch und nicht zu nass, was zu Turbulenzen hätte führen könnte. „Wir hatten noch nie an einem Freitagmorgen so viele Menschenmassen wie heute Morgen“, erklärte Clive Bailey.