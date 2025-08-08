Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Korb kippte fast um

Unfall auf Festival: Heißluftballon kracht in Haus

Ausland
08.08.2025 16:23

Während eines Festivals in Bristol hätte es fast eine Tragödie gegeben: Ein Heißluftballon krachte gegen das Dach einer Volksschule, der Korb geriet daraufhin in gefährliche Schieflage. Der Fahrer konnte durch sein beherztes Eingreifen schließlich Schlimmeres verhindern.

0 Kommentare

In einem Video ist zu sehen, wie der Heißluftballon während der Bristol International Balloon Fiesta mit dem Gebäude im Stadtteil Knowle West kollidierte. Insgesamt waren 90 Luftfahrzeuge am Freitagmorgen gestartet, wie ein Sprecher der Veranstaltung erklärte.

Der Heißluftballon streifte das Dach und der Fahrer zündete den Brenner – das Gefährt richtete sich daraufhin wieder auf – alle Passagiere kamen glücklicherweise mit dem Schrecken davon. „Alle sind sicher gelandet und wir freuen uns auf ein tolles Fiesta-Wochenende“, zeigt sich der Sprecher gegenüber dem Sender BBC erleichtert.

In dem Video ist zu erkennen, wie der Korb gefährlich zur Seite geneigt wird.
In dem Video ist zu erkennen, wie der Korb gefährlich zur Seite geneigt wird.(Bild: kameraone)

Unfallort ist fünf Kilometer von Startpunkt entfernt
In der Volksschule, die von dem Heißluftballon getroffen wurde, werden normalerweise 340 Kinder unterrichtet – diese haben aber derzeit Sommerferien. Sie liegt knapp fünf Kilometer von dem Ort entfernt, von dem die Ballone gestartet waren. Es ist noch unklar, ob ein Schaden am Dach entstanden ist. 

Laut Organisatoren der Veranstaltung herrschten perfekte Bedingungen für das Unterfangen. Es war nicht zu heiß, was die Nutzlast der Ballons reduziert hätte, sodass sie weniger Passagiere hätten mitnehmen können. Es war auch und nicht zu nass, was zu Turbulenzen hätte führen könnte. „Wir hatten noch nie an einem Freitagmorgen so viele Menschenmassen wie heute Morgen“, erklärte Clive Bailey.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf