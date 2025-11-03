Kluft wird größer, Spirale dreht sich nach unten

Die Ernüchterung folgte heuer. Während Exoten wie Karabach Agdam, Pafos oder Kairat Almaty sich in der Königsklasse mit den Besten messen dürfen, ist Österreich nur noch ab der zweiten Leistungsstufe vertreten. Die Gegner verlieren an Attraktivität, die Aufmerksamkeit ist geringer, weniger Geld im Spiel. Eine Spirale, die sich nach unten dreht – vor allem wenn die Erfolge ausbleiben. Die Top-5-Ligen sind außer Reichweite, durch das Abrutschen in der Fünfjahreswertung wird auch die Kluft zu den Mittelständlern größer. Polen, Norwegen, Dänemark und die Schweiz haben Österreichs Vereine längst überholt, nun rücken von hinten sogar Zypern, Schottland, Schweden und Israel immer näher. Keine rosigen Aussichten …