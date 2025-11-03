Italienische Trainer-Legende 84-jährig verstorben

Galeone galt als Mentor der später erfolgreichen Trainer Massimiliano Allegri und Gian Piero Gasperini. „Udinese Calcio spricht der Familie sein tiefstes Beileid zum Tod seines ehemaligen Spielers und Trainers Giovanni Galeone aus. Er war eine Ikone des italienischen Fußballs und der Geschichte der Schwarz-Weißen“, nahm Galeones ehemaliger Arbeitgeber auf X Abschied.