Allegris Mentor tot

Italienische Trainer-Legende 84-jährig verstorben

Fußball International
03.11.2025 12:57
Giovanni Galeone ist im Alter von 84 Jahren verstorben.
Giovanni Galeone ist im Alter von 84 Jahren verstorben.(Bild: X/Udinese_1896)

Der italienische Fußball trauert um Giovanni Galeone. Der ehemalige Trainer ist am Sonntag im Alter von 84 Jahren in einem Krankenhaus in Udine verstorben. 

Über 30 Jahre lang war Galeone als Trainer in Italien tätig und saß unter anderem bei Napoli und Udinese auf der Trainerbank, wo er sich 2007 in die Pension verabschiedete. 

Galeone galt als Mentor der später erfolgreichen Trainer Massimiliano Allegri und Gian Piero Gasperini. „Udinese Calcio spricht der Familie sein tiefstes Beileid zum Tod seines ehemaligen Spielers und Trainers Giovanni Galeone aus. Er war eine Ikone des italienischen Fußballs und der Geschichte der Schwarz-Weißen“, nahm Galeones ehemaliger Arbeitgeber auf X Abschied.

