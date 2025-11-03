China plädiert für Start einer KI-Weltorganisation

Dies sagte er laut Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua in einer Rede auf dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in der südkoreanischen Stadt Gyeongju. In seiner Rede sprach sich Xi zudem für eine vertiefte technologische Kooperation bei Open-Source-Projekten aus.