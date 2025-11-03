China plädiert für Start einer KI-Weltorganisation

Der chinesische Staatschef Xi Jinping hat am Samstag die Gründung einer Weltorganisation für die Zusammenarbeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) vorgeschlagen.
Dies sagte er laut Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua in einer Rede auf dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in der südkoreanischen Stadt Gyeongju. In seiner Rede sprach sich Xi zudem für eine vertiefte technologische Kooperation bei Open-Source-Projekten aus.
So soll ein wettbewerbsfähiges und offenes Innovationsumfeld geschaffen werden. Zudem wolle China seine Initiativen für saubere Energie fortsetzen und ein duales Kontrollsystem für Kohlenstoffemissionen einführen.
Xi kündigte außerdem an, dass die südchinesische Technologiemetropole Shenzhen im November 2026 den APEC-Gipfel ausrichten wird. China ist damit zum dritten Mal Gastgeber des Treffens.
