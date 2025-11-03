Mann (32) nach Messerattacke in England angeklagt

„Heldenhafter“ Bahnmitarbeiter noch im Spital

Ein Bahnmitarbeiter, der als Held gefeiert wurde, weil er Fahrgäste mit seinem Einschreiten schützte, befindet sich laut Angaben des Verkehrsministers in einem „kritischen, aber stabilen“ Zustand. Das Verhalten Bahnmitarbeiters sei „geradezu heldenhaft“ gewesen und habe zweifellos Menschenleben gerettet, erklärte Deputy Chief Constable Stuart Cundy am Sonntagabend. Um die Öffentlichkeit zu beruhigen, wurde die Polizeipräsenz rund um die wichtigsten Bahnhöfe verstärkt.