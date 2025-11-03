Vorteilswelt
Weltmännertag: Brauchen wir das überhaupt?

03.11.2025 13:30
Männer gehen im Schnitt noch immer seltener zum Arzt als Frauen
Männer gehen im Schnitt noch immer seltener zum Arzt als Frauen(Bild: fizkes - stock.adobe.com)

Am 3. November findet alljährlich in Österreich der Weltmännertag statt. Im Fokus standen gesundheitliche Anliegen und andere Themen, die von Männern traditionell eher nicht so wichtig genommen werden.  Was halten Sie von diesem „Feiertag“ und brauchen wir ihn heute eigentlich?

Mittlerweile gibt es ihn zwar nicht mehr – der Tag wurde 2000 eingeführt, und bereits 2004 war es schon wieder vorbei – aber für alle, die dennoch daran festhalten möchten, gibt es den internationalen Weltmännertag am 19.11. Auch hier dreht sich alles ums Thema Gesundheit und positive Beiträge von Männern zu verschiedenen Lebensbereichen.

Was halten Sie vom Weltmännertag? Hat dieser Tag für Sie irgendeine Relevanz oder ist er nur ein weiterer Tag unter vielen? Wie halten Sie es mit der Gesundheit? Gehen Sie regelmäßig zum Arzt und nehmen das Angebot an (Vorsorge)-Untersuchungen wahr? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zum Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare! 

