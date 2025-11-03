Weltmännertag: Brauchen wir das überhaupt?

Am 3. November findet alljährlich in Österreich der Weltmännertag statt. Im Fokus standen gesundheitliche Anliegen und andere Themen, die von Männern traditionell eher nicht so wichtig genommen werden. Was halten Sie von diesem „Feiertag“ und brauchen wir ihn heute eigentlich?
Mittlerweile gibt es ihn zwar nicht mehr – der Tag wurde 2000 eingeführt, und bereits 2004 war es schon wieder vorbei – aber für alle, die dennoch daran festhalten möchten, gibt es den internationalen Weltmännertag am 19.11. Auch hier dreht sich alles ums Thema Gesundheit und positive Beiträge von Männern zu verschiedenen Lebensbereichen.
Was halten Sie vom Weltmännertag? Hat dieser Tag für Sie irgendeine Relevanz oder ist er nur ein weiterer Tag unter vielen? Wie halten Sie es mit der Gesundheit? Gehen Sie regelmäßig zum Arzt und nehmen das Angebot an (Vorsorge)-Untersuchungen wahr? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung zum Thema und freuen uns auf Ihre Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.