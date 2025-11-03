Gewalt an Kindern auch in Osttiroler Einrichtung

Stattdessen habe sie der Dorfleiter gegen ihren Willen zwei Mal von höheren Schulen abgemeldet: „Am Anfang des Schuljahres kam die Direktorin nach ein paar Tagen in die Klasse und bat mich mitzukommen. Sie hat mir gesagt, dass ich leider nicht mehr auf die Schule gehen dürfe und dass sie das noch nie erlebt hat, dass eine Jugendliche zur Schule gehen will, es aber nicht darf.“ Ihr Wunsch, die Matura zu machen, sei ihr verwehrt worden: „Das hat mein Selbstvertrauen zerstört.“ Ihren Selbstwert habe sie „in langer Therapie mühsam wieder aufbauen müssen“.