Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arbeitet nun daheim

Stocker nach Rücken-OP aus Spital entlassen

Innenpolitik
03.11.2025 13:23

Christian Stocker hat nach seiner Rückenoperation in der Vorwoche am Montag das Krankenhaus wieder verlassen. Wie es aus dem Bundeskanzleramt hieß, erholt er sich nun daheim und wird vorerst von dort aus arbeiten.

0 Kommentare

„Dem Bundeskanzler geht es gut, er befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung. Er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem gesamten Pflege- und Krankenhauspersonal herzlich für die hervorragende Betreuung“, teilte das Presseteam mit.

Erfolgreicher Routineeingriff
Stocker (ÖVP) hat sich am Mittwoch aufgrund anhaltender Rückenschmerzen einer geplanten Operation unterzogen. Der Routineeingriff verlief erfolgreich.

Lesen Sie auch:
Kanzler Christian Stocker laboriert an Rückenbeschwerden und muss ins Spital.
Babler übernimmt
Der Rücken! Zwangspause für Kanzler Stocker
22.10.2025
Christian Stocker befindet sich nach seiner Rücken-OP auf dem Weg der Besserung.
Christian Stocker befindet sich nach seiner Rücken-OP auf dem Weg der Besserung.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Der Bundeskanzler ließ sich seit Beginn seines Spitalsaufenthalts von Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.

Das Kanzleramt bedankte sich außerdem im Namen des Kanzlers für die zahlreichen Genesungswünsche.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖVPBundeskanzleramt
KrankenhausBundeskanzler
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.721 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.314 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.916 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Innenpolitik
Arbeitet nun daheim
Stocker nach Rücken-OP aus Spital entlassen
Schulsuspendierung
Gewerkschaft kritisiert fehlende Sozialarbeiter
Krone Plus Logo
Studie enthüllt
Diese Branchen sind wahre „Pensionssünder“
Nukleares Säbelrasseln
Trump: „Könnten Welt 150 Mal in die Luft jagen“
19 Prozent teurer
Ärger über hohen Preissprung beim OÖ-Klimaticket
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf