Stocker nach Rücken-OP aus Spital entlassen

Christian Stocker hat nach seiner Rückenoperation in der Vorwoche am Montag das Krankenhaus wieder verlassen. Wie es aus dem Bundeskanzleramt hieß, erholt er sich nun daheim und wird vorerst von dort aus arbeiten.
„Dem Bundeskanzler geht es gut, er befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung. Er dankt den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem gesamten Pflege- und Krankenhauspersonal herzlich für die hervorragende Betreuung“, teilte das Presseteam mit.
Erfolgreicher Routineeingriff
Stocker (ÖVP) hat sich am Mittwoch aufgrund anhaltender Rückenschmerzen einer geplanten Operation unterzogen. Der Routineeingriff verlief erfolgreich.
Der Bundeskanzler ließ sich seit Beginn seines Spitalsaufenthalts von Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.
Das Kanzleramt bedankte sich außerdem im Namen des Kanzlers für die zahlreichen Genesungswünsche.
