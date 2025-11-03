Diese Branchen sind wahre „Pensionssünder“

Branchen, die eine stabile Beschäftigung haben und Arbeitnehmer im Job halten, sollen belohnt werden und weniger Arbeitslosenbeiträge zahlen. Jene, die Saisonarbeitslosigkeit produzieren und so das System belasten, sollen im Gegenzug mehr einzahlen, schlägt die Ökonomie bei der Präsentation einer WIFO-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer zum Thema Pensionsübertritt vor. Saisonarbeitslosigkeit sei eine „Quersubventionierung“, weil diese Betriebe weniger einzahlen und gleichzeitig mehr herausnehmen. „Wir sollten hier das System anpassen.“