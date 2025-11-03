Diese Branchen sind wahre „Pensionssünder“

Längeres Arbeiten ist ein Dauerbrenner in der politischen Diskussion. Einige Brachen erweisen sich hier allerdings als „Sünder“. So gehen etwa im Bau nur 45 Prozent der Männer direkt in Pension. WIFO-Vizedirektorin Christine Mayrhuber lässt mit einem revolutionären Vorschlag aufhorchen.
Branchen, die eine stabile Beschäftigung haben und Arbeitnehmer im Job halten, sollen belohnt werden und weniger Arbeitslosenbeiträge zahlen. Jene, die Saisonarbeitslosigkeit produzieren und so das System belasten, sollen im Gegenzug mehr einzahlen, schlägt die Ökonomie bei der Präsentation einer WIFO-Studie im Auftrag der Arbeiterkammer zum Thema Pensionsübertritt vor. Saisonarbeitslosigkeit sei eine „Quersubventionierung“, weil diese Betriebe weniger einzahlen und gleichzeitig mehr herausnehmen. „Wir sollten hier das System anpassen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.