Der Weltmännertag, der wieder abgeschafft wurde

Der Weltfrauentag am 8. März ist den meisten von uns ein Begriff. Er richtet sich gegen die Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen und Mädchen weltweit. Weniger bekannt ist wohl die Tatsache, dass im Jahr 2000 ein österreichischer Eventveranstalter für den 3. November den Weltmännertag ausgerufen hatte. Er schaffte es sogar, den sowjetischen Ex-Präsidenten Michail Gorbatschow mit an Bord zu holen. Das gemeinsame Ziel: das gesellschaftliche Bewusstsein für Männergesundheit zu erweitern.