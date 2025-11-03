Vorteilswelt
Brauchen wir keinen?

Der Weltmännertag, der wieder abgeschafft wurde

Leben
03.11.2025 06:00
Der Weltmännertag am 3. November war eine österreichische Initiative mit nur kurzer Lebensdauer.
Der Weltmännertag am 3. November war eine österreichische Initiative mit nur kurzer Lebensdauer.(Bild: pressmaster - stock.adobe.com)

Im Jahr 2000 stampfte ein österreichischer PR-Fachmann den Weltmännertag mit einer dazugehörigen internationalen Preisverleihung aus dem Boden. 2004 war es aber schon wieder vorbei mit dem inoffiziellen Feiertag. Liegt es daran, dass die Männer keinen brauchen? 

Der Weltfrauentag am 8. März ist den meisten von uns ein Begriff. Er richtet sich gegen die Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen und Mädchen weltweit. Weniger bekannt ist wohl die Tatsache, dass im Jahr 2000 ein österreichischer Eventveranstalter für den 3. November den Weltmännertag ausgerufen hatte. Er schaffte es sogar, den sowjetischen Ex-Präsidenten Michail Gorbatschow mit an Bord zu holen. Das gemeinsame Ziel: das gesellschaftliche Bewusstsein für Männergesundheit zu erweitern.

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
