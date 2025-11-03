„Krone“-Journalist findet zwei vermisste Steirer

Vor dem Konzert waren zwei Männer plötzlich weg

Tags zuvor waren die beiden Steirer, die in Deutschlandsberg in einer Gemeinschaft für Menschen mit Behinderungen leben, gemeinsam mit ihren Betreuern zu einem schönen Wien-Ausflug aufgebrochen. Ziel war das Konzert von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier am Halloweenabend in der Wiener Stadthalle. Doch zum Konzert sollte es gar nicht mehr kommen. Denn kurz nach dem Einchecken ins Hotel in der Märzstraße verschwanden die beiden Steirer spurlos.