Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Durch Wien geirrt

„Krone“-Journalist findet zwei vermisste Steirer

Wien
03.11.2025 14:00
Endlich: Nach fast 20 Stunden konnten Markus (2. von links) und Andreas (4. von links) von ...
Endlich: Nach fast 20 Stunden konnten Markus (2. von links) und Andreas (4. von links) von „Krone“-Journalist Stefan Steinkogler (3. von links) an ihre Angehörigen und Betreuer übergeben werden.(Bild: Stefan Steinkogler)

Dass es sich auszahlt, sich Bilder Vermisster einzuprägen, zeigte sich am Samstag in Wien: Zwei Steirer aus einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen waren über die Halloweennacht in der Großstadt abgängig. Bis ein „Krone“-Journalist die Abgängigkeitsmeldung in sozialen Medien sah – und die beiden auf der Straße wiedererkannte. 

0 Kommentare

Hand aufs Herz: Würden Sie damit rechnen, jemals eine abgängige bzw. vermisste Person zufällig auf der Straße zu erkennen? Wahrscheinlich nicht. Auch „Krone“-Journalist Stefan Steinkogler ging es so – bis vergangenen Samstag. An jenem Vormittag begann „Österreich findet euch“ via Facebook, nach Markus L. (34) und Andreas K. (59) zu suchen. Auch „Kronehit“ schaltete sich kurzerhand in die Suche ein – Ö3 dürfte indes mit Verweis auf das Fehlen einer behördlichen Bestätigung durch die Polizei abgelehnt haben.

Ziel des Ausflugs wäre das Gabalier-Konzert in der Wiener Stadthalle gewesen.
Ziel des Ausflugs wäre das Gabalier-Konzert in der Wiener Stadthalle gewesen.(Bild: Pail Sepp)

Vor dem Konzert waren zwei Männer plötzlich weg
Tags zuvor waren die beiden Steirer, die in Deutschlandsberg in einer Gemeinschaft für Menschen mit Behinderungen leben, gemeinsam mit ihren Betreuern zu einem schönen Wien-Ausflug aufgebrochen. Ziel war das Konzert von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier am Halloweenabend in der Wiener Stadthalle. Doch zum Konzert sollte es gar nicht mehr kommen. Denn kurz nach dem Einchecken ins Hotel in der Märzstraße verschwanden die beiden Steirer spurlos. 

Zitat Icon

Ich bin einfach nur froh, dass es den beiden Männern gut geht und sie wieder nachhause dürfen. Es zeigt, wie wichtig es ist, sich Fotos Vermisster gut einzuprägen.

„Krone“-Journalist Stefan Steinkogler

Verzweifelte Vermisstensuche mit glücklichem Ende
Verzweifelt startete man eine Vermisstensuche in der gesamten Stadt. Auch Angehörige von Andreas und Markus reisten kurzerhand aus der Steiermark nach Wien, um bei der stadtweiten Suche nach dem Duo zu unterstützen. Wenige Minuten nach dem Erscheinen des Aufrufs durch „Österreich findet euch“ wollte dann auch die „Krone“ online über den doppelten Vermisstenfall berichten. Doch dazu sollte es gar nicht mehr kommen.

Am Samstagnachmittag konnte „Österreich findet euch“ dann den Erfolg vermelden.
Am Samstagnachmittag konnte „Österreich findet euch“ dann den Erfolg vermelden.(Bild: Österreich findet euch)

Gesichter eingeprägt und Abgängige wiedererkannt
Denn in jenem Moment erkannte „Krone“-Journalist Steinkogler – am Weg zu einem Fußballspiel auf der Hohen Warte – die beiden Gesuchten von der Straßenbahn aus hilflos am Schwedenplatz stehend. Und kümmerte sich um das völlig verängstigte Duo. Nach einem Telefonat mit dem Polizei-Notruf wurden auch die Angehörigen unter dem „Österreich findet euch“-Posting informiert: „Ich hab´ die beiden gerade am Schwedenplatz gefunden!“

In jenem Bereich am Schwedenplatz wurden die Vermissten gefunden.
In jenem Bereich am Schwedenplatz wurden die Vermissten gefunden.(Bild: Brenek Malena)

Ohne Ausweis und Geld durch Wien
Nachdem die beiden Männer, die weder lesen können noch Geld oder Ausweisdokumente bei sich hatten, noch am Schwedenplatz zum WC geführt wurden, traf schon die Polizei ein. Wenige Minuten später dann auch die herbeigeeilten, überglücklichen und von der stundenlangen Suche völlig übermüdeten Angehörigen. „Wir sind so dankbar und glücklich“, hieß es, als die Steirer ihre Liebsten und Schützlinge endlich wieder in die Arme nehmen konnten. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
„Grenzgänger“
An Demenz erkrankter Vermisster wiedergefunden
20.10.2025
Krone Plus Logo
Ungeklärte Fälle
Nach vielen Vermissten wird immer noch gesucht
27.10.2025

Unverletzt und glücklich
Die beiden Männer dürften die Odyssee laut „Krone“-Informationen aus erster Hand so weit ohne Verletzungen und große Traumata heil überstanden haben. Wo sie in der Halloweennacht überall waren, können sie selbst nicht beantworten. Sie kamen jedenfalls noch am Samstag zwar etwas müde, aber glücklich wieder in ihrem Zuhause in Deutschlandsberg an. An Wien scheinen sie trotz der Aufregung nur gute Erinnerungen zu haben. 

Porträt von Kronen Zeitung
Kronen Zeitung
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
WienÖsterreichDeutschlandsberg
FacebookÖ3Polizei
Männer
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
10° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
9° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
9° / 12°
Symbol starke Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.721 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
144.314 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.916 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Wien
„She said Yes“
Rapper RAF Camora überrascht Fans mit Verlobung
Durch Wien geirrt
„Krone“-Journalist findet zwei vermisste Steirer
Zwei Männer in Haft
Kokain und Cannabis: Polizei sprengt Drogenbunker
Ehemann festgenommen
Schläge und Drohungen: Tochter (15) rettet Mutter
Geschenke für Hartberg
Diese zwei Patzer sorgen für Frust bei der Austria
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf